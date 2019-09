Marc Gasol: “¿Preocupados? ¿Por qué?”

La seguridad que transmitieron los integrantes de la selección española al término del estrambótico partido ante Irán superó con creces a las sensaciones mostradas sobre la pista. Depositarios de certezas aún no demostradas en el Mundial y barnizados por la confianza de una hoja de ruta histórica que se ha convertido casi en un fetiche, todos, desde Marc Gasol a Sergio Scariolo relativizaron la mala imagen de la primera fase, valoraron el crecimiento en “resiliencia” y se mostraron seguros de competir ante Italia y Serbia, este viernes y domingo respectivamente a las 14.30 hora de España. “Llega el momento del liderazgo y nuestros líderes nunca nos han fallado”, sentenció el seleccionador.

“¿Preocupados? ¿Por qué?”, respondió preguntando Marc cuando le pidieron una valoración general del equipo. “Ocupados sí, mucho. Nos ocupa el próximo partido, recuperarnos del viaje largo que tenemos mañana, eso es lo que nos ocupa. Las vibraciones negativas las dejamos fuera, para los demás. No sirven para nada. Hay que ganar confianza, romper la tapa del aro y para arriba”, espetó el campeón de la NBA con gesto firme. “Está bien sufrir para mejorar la resiliencia del equipo. Ahora se trata de empezar los partidos más concentrados para no depender tanto de nuestro ataque. Cuando no entran hay que seguir defendiendo y comunicándose para estar a tope atrás, sin dejar espacio al rival”, remató el líder de la selección en su análisis.

Y aludiendo precisamente al liderazgo, Scariolo recogió el discurso de Marc y prosiguió con los mensajes de autoconfianza. “Ante rivales superiores siempre hemos subido el nivel. Es el momento del liderazgo”, solemnizó el seleccionador. “Es el momento de los jugadores con experiencia, de los jugadores con talento y con costumbre de jugar esta clase de partidos. Ellos marcarán el camino y tendrán la tarea de enseñar a los demás cuál es la dirección que hay que coger. Y como lo han hecho siempre y nunca nos han fallado, no dudo que lo harán”, señaló. “No se trata de demostrar certezas. Sabemos que un equipo que con determinadas características puede arrasar del minuto uno al cuarenta. Si esas son las certezas, este no es un equipo para dar esas certezas. No podemos arrasar del minuto uno al cuarenta. Pero sí tenemos confianza en competir contra rivales de nivel superior”, incidió el técnico.

Consolidando su discurso el seleccionador achacó varios de los males del equipo al hecho de tener la vista puesta en Italia y Serbia y habló también de la anticipación en los preparativos del próximo duelo. “La cabeza puede que inconscientemente estuviese en la segunda fase. Obviamente te adelantas en la observación e incluso puede uno transmitirlo inconscientemente. Los jugadores piden vídeos... No lo puede impedir. Pero tienes que tener esa madurez de ponerte a lo que había, que era Irán y eso tal vez nos ha faltado”, contó Scariolo antes de analizar a Italia. es un equipo de nuestro nivel y para ganar hay que estar ya al cien por cien. Y aunque algún jugador puede estar tocado, con el 90% no bastará porque Italia tiene grandísimos jugadores, buenos jugadores de complemento, muy perimetral y está muy bien”, concluyó el técnico.

La firmeza de Scariolo y Marc se tornó reivindicación en Quino Colom, uno de los debutantes en grandes torneos con la selección. “Ya ha habido sorpresitas entre los que venían con el cartel de favoritos. Nosotros mejor o peor hemos acabado 3-0 y pasamos sin derrotas. Os aseguro que jugaremos mejor. Esto es un juego de meter y en los dos últimos partidos hemos metido muy poco desde fuera. Acabarán entrando. Seguro que tendremos más concentración. Lo importante es lo que hay dentro del grupo. Si perdemos se nos pondrán en contra y si ganamos dirán ‘ya lo decía yo’, España es así. Hay que querernos tal y como somos”, desarrolló el base del Valencia Basket. “Ahora empieza el campeonato de verdad”, lanzó Llull. “No hay secreto sobre el problema del tiro, estamos trabajando y venimos a tirar. El día que entren, entrarán todas”, inició el jugador del Madrid en otro mensaje que garantiza la mutación del equipo rumbo al tramo decisivo. El vestuario parece conocer la tecla a pulsar. Aunque Juancho Hernangómez, uno de los tocados que dejó el partido junto a Rudy, fue el único que no lo certificó. “Si la hubiéramos sabido habríamos ganado de 40. Seguimos en la búsqueda, rematando nuestra preparación. Ahora comienza lo bueno y es cuando hay que apretar”, sentenció.

