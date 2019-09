El orgullo de Vitolo

Este verano, el mercado dictó sentencia con Vitolo (Las Palmas de Gran Canaria, 29 años). Debía quedarse en el Atlético pese a que, a instancias de Diego Pablo Simeone, la dirigencia rojiblanca lo sacó a la venta. Ningún club ofreció los 25 millones de euros más el sueldo, cerca de seis millones de euros netos, por un futbolista que llevaba año y medio en continua depreciación. Alguna llamada de Italia y de la Premier League hubo. Nada concreto y menos que se acercara ni a sus emolumentos, ni a un precio de traspaso que permitiera al Atlético recuperar gran parte de la inversión de 35 millones de euros que desembolsó para sacarlo del Sevilla en el verano de 2017. De haberse dado esas condiciones, habría salido.

Tres jornadas después del inicio del campeonato liguero, Vitolo parece jugar con el orgullo tocado por las vicisitudes que le acompañan. Ha sido trascendental en el liderato que ahora luce el Atlético. Es el máximo goleador del equipo con dos tantos y sus apariciones han contribuido a mejorar el juego. En Leganés, saliendo desde el banquillo, convirtió en gol un pase genial de João Félix. El domingo, de nuevo como revulsivo, no solo hizo el 2-2 con un toque fino con el exterior de su bota derecha. Le dio volumen ofensivo al juego por abajo en un equipo que a veces estaba empeñado en encontrar la remontada con balones largos de sus centrales. El debate sobre su titularidad está a abierto porque ni Lemar ni el centro del campo acaban de cuajar. “Los jugadores no juegan solo por un gol. Juegan por constancia, por trabajo, por esfuerzo”, deslizó Simeone tras el decisivo gol de Vitolo en Butarque.

Los dos años de Vitolo como rojiblanco están marcados por la sanción FIFA que impidió inscribirle hasta enero de 2018, las lesiones y la desconfianza de un entrenador que, de no parar de llamarle para que fichara por el Atlético, pasó a uno de esos desencantos que trituran jugadores. Está en el mismo saco que Gaitán, Carrasco, o Lemar, al que el contexto futbolístico en el que tienen que desenvolverse a veces les hace parecer peores jugadores de lo que son. “Llevo dos años aquí y por culpa de las lesiones no he podido rendir como yo quisiera. Este verano no he tenido lesiones y eso se nota. Quiero ser importante aquí en el Atlético de Madrid. Cada vez que me den la oportunidad voy a aprovecharla”, argumentaba el futbolista que llegó a ser imprescindible para Lopetegui en la selección española.

En el discurso de Vitolo hay un punto de rebeldía contra las prolongadas suplencias y a la exigencia a la que le ha sometido Simeone. Figura entre el grupo de jugadores que su entrenador mide partido a partido. No hay una secuencia de cinco encuentros consecutivos como titular en sus dos años en el Atlético. No ha tenido segundas oportunidades. Cuando ha entrado en el once y no ha respondido, a la siguiente cita ha sido carne de banquillo. “Todos los jugadores quieren ser titulares. Cuántos más minutos juegues mejor. Al final quiero tener minutos para ser importante. Cuando el míster lo crea oportuno espero que me dé la oportunidad de ser titular. Y si no, seguiré luchando en cada entrenamiento y en cada partido para ponérselo muy difícil”, abundaba en la sala de prensa del Metropolitano con ese tono serio y la huidiza mirada que caracterizan sus comparecencias ante la prensa.

El control de la dieta durante las vacaciones veraniegas ha dibujado una silueta más estilizada. Ya desde la pretemporada, las actuaciones de Vitolo apuntaban al jugador que se apreció en Leganés y ante el Eibar. En el horizonte, tras el parón de selecciones, al Atlético se le presenta el desplazamiento a Anoeta y las visitas de la Juventus y el Real Madrid. Tres partidos que pueden dar la medida real del equipo que ha conquistado el liderato y de si Vitolo se ha ganado la confianza de Simeone para jugar de inicio.

