“Nos falta hacer gol y ser mejores defensivamente”

JAVIER PÉREZ

Bale, fue la cara y la cruz de este Madrid de contrastes. El galés anotó dos goles en el estadio en el que se estrenó en el Madrid y en LaLiga seis años atrás. Con los de anoche, el galés ya le ha marcado en seis ocasiones al Villarreal en 11 partidos, pero pagó la frustración colectiva de su equipo con dos entradas que le costaron sendas amarillas y la expulsión. Bale se convirtió en el segundo jugador del Real Madrid que anota un doblete y es expulsado en el mismo partido, emulando a Cristiano Ronaldo ante el Málaga en 2010. Con su expulsión, el galés no jugará dentro de dos semanas ante el Levante debido a la segunda expulsión de su carrera, la anterior fue en 2017 contra Las Palmas. De descartado a esencial para Zidane, la vida da tantas vueltas que el Madrid echará de menos a su hombre más determinante en este comienzo de la extraña temporada blanca.

Al margen del sustituto de Bale, Zidane debe arreglar los problemas defensivos de su equipo. Ayer recibió dos goles de área pequeña, ambos después de que Courtois parase el primer intento del Villarreal. Mala racha la del portero belga, que ha encajado al menos un gol en cada uno de sus últimos partidos ligueros con el Madrid (16 tantos en total), el peor registro de su carrera, tanto en LaLiga como en la Premier League.

Muchos son los goles que recibe el Madrid pese a que el rival no crea tanto peligro sobre su meta. “Creo que el Villarreal no nos generó tanto para marcarnos. Al final los dos goles son dos rechaces que le caen a ellos. Nos está faltando una pizca de suerte”, apuntó Carvajal, que en un principio se mostró crítico con su equipo, aunque luego quiso rectificar. “No digo que nos falte intensidad ni garra, sino que sales al campo valorando lo que hace el rival... Si he dicho que ha faltado garra, lo retiro. El míster nos ha dicho que saliéramos por ellos, y el equipo desde el orden sabía que tenía que hacer un partido serio”, añadió el lateral madridista.