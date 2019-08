El Barcelona activa el plan para la cesión de Neymar

El Barcelona ha activado el plan Neymar. La estrategia consiste ahora en formalizar una oferta precisa a fin de que al Paris Saint Germain no le quede más alternativa que aceptarla o forzar al club a declarar intransferible al 10 de Brasil. La emisora Rac 1 adelantó que la propuesta se cursará en las próximas horas por escrito después de la reunión celebrada ayer al mediodía en el Camp Nou. Alcanza con nombrar a los asistentes para constatar la importancia de la cumbre: el presidente, Josep Maria Bartomeu; el secretario técnico, Eric Abidal y su adjunto, Ramon Planes; el empleado e intermediario siempre presente en las negociaciones con jugadores brasileños André Cury; el tesorero y responsable del área económica, Enrique Tombas y el director general, Óscar Grau.

La presencia de Tombas y Grau hace suponer que el club estudia las distintas fórmulas económicas posibles para afrontar el retorno de Neymar. La última opción que se ha barajado es la de una cesión por una temporada con opción de compra al 30 de junio en una operación parecida a la realizada por la entidad barcelonista con Philippe Coutinho —“espero estar aquí muchos años y ganar muchos títulos con el Bayern”, afirmó el brasileño en su presentación en Múnich—.

El club alemán asume la ficha de Coutinho y pagará 8,5 millones al Barcelona. La entidad azulgrana costearía el salario de Neymar y estaría dispuesta también a tasar el pase del jugador del PSG. La posibilidad de intercambiar jugadores se da prácticamente por descartada después de la negativa del club francés —teoría avalada por la salida de Coutinho, jugador que había sido ofrecido al PSG antes de recalar en Múnich— y el traspaso tampoco se contempla por su importe y la falta de liquidez del Barcelona. Rakitic y Dembélé, los jugadores azulgrana implicados en el posible trueque han sido implacables en su negativa, de la misma manera que Semedo se considera intransferible en el Barcelona.

“Hay opciones”, confirmaron fuentes del Barça cuando fueron requeridas por su impresión respecto a las negociaciones iniciadas formalmente el pasado martes cuando una delegación azulgrana formada por Abidal, Cury y el directivo y miembro de la comisión deportiva Javier Bordas viajó a París. Las conversaciones quedaron entonces aplazadas porque el PSG exigió el pago de una cantidad no inferior a los 222 millones, el precio de la cláusula de rescisión que abonó al Barcelona por el jugador en agosto de 2017.

Un recambio

La última noticia oficial salida del club parisino fue la que dio el domingo su entrenador, Thomas Tuchel, después de que su equipo perdiera con el Rennes en partido de la Liga francesa por 2-1. “[Neymar] No se irá sin recambio; no es posible. Está claro. Si finalmente se queda, tendremos un jugador que gane los uno contra uno”, especificó el técnico, que aún no ha alineado ni convocado a Neymar —en Turín se especulaba con una oferta por Dybala—.

Bartomeu, cuya intervención fue decisiva para contratar a Frenkie de Jong, parece dispuesto a aumentar su protagonismo en las negociaciones después de que inicialmente afirmara: “El PSG no quiere vender a Neymar”. Tratará, en cualquier caso, de no salir salpicado si finalmente no se puede cerrar un fichaje alentado por algunos pesos pesados del vestuario como Leo Messi. La directiva quiere dejar constancia de los pasos que da el club para quedar bien con el argentino y evidenciar que si no se produce la vuelta del brasileño no habrá sido por la falta de interés del Barcelona.

La directiva azulgrana está igualmente expectante con el papel que puede jugar el Madrid, club que a diferencia del Barça sí es del agrado del PSG. El club que preside Florentino Pérez se ha desmarcado de momento de cualquier negociación a la espera de ver cómo evolucionan las conversaciones con el Barça para después intervenir o no en las mejores condiciones, que serían la imposibilidad del Barcelona por incorporar a Neymar y la imposibilidad también del PSG por retener al jugador, cosa que ya ha reiterado al mismo tiempo que ha expresado su voluntad de volver al Camp Nou.

