Marc Márquez, el arte de pilotar tumbado

Marc Márquez marcó el mejor tiempo ayer en la tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria. El líder del mundial quedó por delante de Maverick Viñales y trata de romper el desafecto que le tiene el circuito de Spielberg, donde no ha ganado nunca. Es la única pista que le falta por anotarse de las 19 que integran el calendario mundialista. Desde que las carreras regresaran, hace tres años, al circuito austríaco, siempre fue una Ducati la primera moto en cruzar la meta. El año pasado el triunfo fue para Jorge Lorenzo, que no correrá este año porque sigue de baja recuperándose de la lesión en la espalda que sufrió al caerse hace más de un mes en Assen. Lorenzo, pese a no correr, ha sido protagonista en Austria por los rumores que lo sitúan el año que viene a mandos de una Ducati, del equipo satélite Pramac. Jack Miller, piloto de Pramac que aun no ha renovado, se ha encargado personalmente de alimentar la hipótesis. Alberto Puig, director deportivo de HRC, se ha limitado a comentar que Lorenzo tiene un año más de contrato firmado con Honda.