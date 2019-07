Koundé, la gran apuesta de Monchi

A Jules Koundé (París; 1998) le ha bastado con una temporada y media en el Girondins de Burdeos para convertirse en el fichaje más caro de la historia del Sevilla. El club andaluz pagará 20 millones de euros más cinco en variables por un jugador que ha jugado 70 partidos como profesional con tan solo 20 años. Internacional sub 21 con Francia, Koundé fue presentado como uno de los valores más apreciados del Sevilla que diseña Juñen Lopetegui. “Le importa un pito que le digáis que es el fichaje más caro de nuestra historia. Por cierto, todavía no lo es aunque lo será si se cumplen las variables”, aclaraba el propio Monchi en la puesta de largo del defensa. Señalaba así una de las cualidades básicas de Koundé para que se plasmara su fichaje: personalidad. El director general deportivo del Sevilla explicó las razones de una inversión tan notable por un futbolista que apenas ha jugado en la élite. “Confío mucho en él. Lo he visto multitud de veces y es el defensa central ideal para jugar con la línea adelantada como desea Lopetegui. Además, es que el mercado está así y hay que pagar estas cantidades”, explicó Monchi, quien ya ha realizado hasta 10 fichajes en este nuevo Sevilla.

La alusión del director deportivo al mercado subraya una tendencia en el mercado de fichajes europeo de este verano. Los clubes no solo realizan grandes inversiones por delanteros y centrocampistas. Ahora también los centrales cotizan alto. No hay más que revisar los números que aparecen en la página especializada Transfermarkt para comprobar, por ejemplo, que dos centrales se han colado entre las 10 operaciones más caras del fútbol continental hasta el momento. Son los casos de De Ligt, traspasado del Ajax a la Juventus por 85,5 millones de euros, y de Lucas Hernández, del Atlético al Bayern por 80. A estos fichajes se le unen los de Militao por el Madrid (50 millones), Manolas por el Nápoles (36) o Diallo por el PSG (32). En LaLiga, el Atlético ha desembolsado 25 millones por Hermoso. Además de los 20 más cinco en variables por Koundé, Monchi ha traído a otro central, Diego Carlos, del Nantes, por 15. En el pasado ejercicio, la mayor cifra que se pagó por un central la hizo el PSG. Fueron 37 millones de euros por Kehrer al Schalke. La segunda fueron los 35 que pagó el Barcelona al Sevilla por Lenglet. Hace dos cursos, sin embargo, la actual tendencia empezó a vislumbrarse con los casos de Van Dijk (85 millones pagó el Liverpool) y Laporte (65 el Manchester City al Athletic Club).

“El mercado está así. Se paga mucho por cualquier demarcación. Sólo deseo que Koundé pueda responder a esta gran inversión que hemos realizado. Creo que tiene menos riesgo de lo que parece”, prosiguió Monchi, quien jamás había realizado un gasto semejante por un central. El argentino Correa, por 18 millones, y su compatriota Franco Vázquez, por 17, fueron las inversiones más altas realizadas por el directivo en el Sevilla. En el club andaluz, los 24,5 millones pagados a la Sampdoria por el delantero colombiano Luis Muriel en 2017 tenían el registro absoluto hasta esta operación con el francés.

Koundé, que estudió castellano en Francia, se mostró bastante tranquilo cuando se le expuso que se había convertido en el fichaje más caro en la historia del equipo andaluz. “No tengo ninguna presión con eso. Es algo que no depende de mí. Sé que tengo cualidades para triunfar aquí”, señaló. Koundé mantiene la tendencia del director deportivo de apostar por defensas franceses para el Sevilla. Así fueron los casos de Rami, Lenglet, Squillaci, Escudé o Kolo.

