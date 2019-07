Mikel Landa: “Ahora mismo necesito mi luto, mis dos días malos, que me dejen en paz”

Mikel Landa (Movistar) ha explicado que "afortunadamente no fue nada" la caída que sufrió el lunes durante la décima etapa del Tour de Francia, pero no ha ocultado que "de ánimo" se encuentra "un poco peor" porque ha vuelto a sufrir "otro golpe duro que toma remontar". El ciclista alavés, que se cayó en la novena etapa tras ser derribado por Barguil y perdió más de dos minutos con los grandes favoritos, se encuentra ahora a 4 minutos y 15 segundos del líder, Julian Alaphilippe.

Así va la clasificación Individual

Montaña

Equipos

Regularidad Nombre Diferencia 1 FRA Julian Alaphilippe 43h 27:15 2 GBR Geraint Thomas + 01:12 3 COL Egan Bernal + 01:16 4 NED Steven Kruijswijk + 01:27 5 GER Emanuel Buchmann + 01:45 6 ESP Enric Mas + 01:46 7 GBR Adam Yates + 01:47 8 COL Nairo Quintana + 02:04 9 IRL Dan Martin + 02:09 10 ITA Giulio Ciccone + 02:32 Nombre Puntos 1 BEL Tim Wellens 43 2 BEL Thomas de Gendt 37 3 ITA Giulio Ciccone 30 4 BEL Xandro Meurisse 27 5 ERI Natnael Berhane 20 6 BEL Dylan Teuns 13 7 USA Ben King 13 8 BEL Tiesj Benoot 12 9 RSA Daryl Impey 10 10 LAT Tom Skujins 9 Nombre Puntos 1 SVK Peter Sagan 229 2 AUS Michael Matthews 167 3 ITA Elia Viviani 153 4 ITA Sonny Colbrelli 151 5 BEL Jasper Stuyven 105 6 ITA Matteo Trentin 101 7 AUS Caleb Ewan 98 8 BEL Greg Van Avermaet 94 9 FRA Julian Alaphilippe 75 10 NED Dylan Groenewegen 66 Nombre Diferencia 1 ESP MOVISTAR TEAM 130h 45:20 2 USA TREK SEGAFREDO + 01:30 3 GER BORA HANSGROHE + 14:59 4 AUS MITCHELTON - SCOTT + 15:31 5 FRA AG2R LA MONDIALE + 18:56 6 FRA GROUPAMA - FDJ + 19:04 7 NED TEAM JUMBO - VISMA + 19:14 8 UAE UAE TEAM EMIRATES + 23:33 9 GBR TEAM INEOS + 25:53 10 USA EF EDUCATION FIRST + 32:27 Clasificación completa

"Hoy me he levantado con algún dolor más, pero afortunadamente no fue nada: un golpe en el brazo, otro en la cara y nada más. De ánimo estoy un poco peor, es otro golpe duro toca remontar. Queda mucha carrera y habrá que pensar en lo que queda. Ayer sí que le daba vueltas. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Venía muy bien, la carrera ayer nos iba muy bien, habría sido una gran oportunidad para acercarnos al objetivo de este Tour y te sucede una más. Pero lo pasado es pasado. No quiero perder más tiempo en eso", explicó Landa ante la prensa durante el día de descanso del Tour.

A partir de ahora, su objetivo será "buscar alguna etapa" e intentar reengancharse "como sea a la general". "Iremos viendo, todavía no ha pasado el tiempo suficiente para darle la vuelta. Ahora mismo no encuentro algo que me enganche. Necesito mi luto, mis dos días malos, dejarme en paz, y se le dará la vuelta a todo y cambiará la suerte, espero", deseó.

En cuanto al resto de aspirantes al triunfo final, Landa remarcó que "todavía hay bastantes favoritos". "Los que están por detrás, como Fuglsang y Pinot, que son bastante guerrilleros, seguramente moverán la carrera e influirán bastante. Ojalá el tiempo que llevo perdido también me conceda algo más de margen para atacar, pero en el Tour es complicado. Se defiende cualquier puesto y en cuanto te acercas al décimo puesto empieza a haber muchos intereses y no se hace fácil remontar", analizó.

