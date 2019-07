Ona Carbonell inaugura el medallero español con plata en solo técnico

Los Mundiales de Natación de Gwanhju arrancaron como los Mundiales de Budapest de 2017. Con Ona Carbonell abriendo brecha con una plata que sirve para inaugurar el medallero español y aliviar la tensión de la incertidumbre. Corren tiempos de dudas en la natación española y el rendimiento de las veteranas resulta más necesario que nunca. Si el balance de los Mundiales de 2017 indicaba el evidente desgaste de un equipo que se sostenía en sus expertas -dos platas de Ona en sincronizada, tres medallas de Mireia en natación en línea y una plata del equipo femenino de waterpolo- en Corea el peso de la expedición sigue recayendo en las mismas mujeres, más heroínas que nunca con el paso del tiempo.

A sus 29 años Ona Carbonell conquistó su 23ª medalla, título que la sitúa como la mujer más condecorada en la historia de los Mundiales de la FINA en todas las disciplinas, y la tercera nadadora más condecorada después de Michael Phelps (33) y Ryan Lochte (27).

Atrapó la plata con arte y con atrevimiento porque interpretó la primera coreografía de un discurso en una gran competición de natación sincronizada. Siguiendo la tradición innovadora de España en este deporte, la puesta en escena fue insólita. Ni canciones de amor, ni romances folclóricos, ni épica de carros de fuego. El proyecto eliminó prácticamente por completo el elemento musical. Las palabras de una conferencia de Mandela marcaron los tiempos, las líneas rítmicas, el drama y las armonías de la rutina preestablecida de figuras técnicas cuya ejecución es la base de esa disciplina. Apenas atado con unos instrumentos de percusión y unos coros femeninos, el andamiaje del ejercicio se sostuvo con el sonido de la voz del líder africano y la presencia mágica de la nadadora en el agua. Nadie fluye con la flexibilidad de la española, tan adaptada al medio acuático como un anfibio.

Extractos del discurso de Mandela en la gala de los premios Laureus, en el año 2000, acompañaron el ejecricio de Ona Carbonell en la sucesión de espagats, tirabuzones, barracudas y grúas con más plasticidad que brío: “El deporte tiene el poder de crear esperanza donde una vez solo hubo desesperación…”.

El despliegue impresionó a los jueces, que le concedieron 92.000 puntos. Los necesitó para superar a la joven japonesa Yukiko Inui, que no deja de crecer. Japón ha redoblado esfuerzos en elevar el nivel de su equipo de natación artística camino de los Juegos de Tokio y el despliegue de la pequeña Inui fue una exhibición. Los 92.308 puntos conque la juzgó el panel pusieron en un serio aprieto a Ona Carbonell, obligada a elevar la valoración de su ejercicio respecto a la jornada previa. En la lucha por la plata, la respuesta de la española dice mucho de su experiencia para sobrellevar una situación límite con el aplomo de quien se encuentra en su salsa.

“Estoy muy contenta”, dijo, tras bajarse del podio tocada por gelatina de pez, y sumando sin dar con la cifra. “¡Con esta llevo 21 medallas mundiales [suma 23]! La verdad es que ni me lo creo. Después de un año [se tomó un año sabático en 2018] intentando cuidar mi cuerpo y mi mente, el solo era un objetivo un poco postergado. Este año nos enfocamos más en los ejercicios de dúo y de equipo porque son las rutinas olímpicas. No me creo esta plata mundial. Creo que Mandela, desde donde esté, me ha ayudado. Innovar ha sido arriesgado pero hemos acertado”.

Si la disputa de la plata se dirimió en la predecible lucha entre España y Japón, el oro nunca dejó de tener dueño. La gran Svetlana Kolesnichenko sumó otro mundial para Rusia, imperio prepotente de la natación artística desde los Juegos de Sydney 2000. Kolesnichenko obtuvo 95.002 puntos después de revolver la piscina como un ciclón al compás de Survivor, tema de la película Tomb Rider.

