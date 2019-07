Wimbledon 2019: cuadro, horario y resultados de los partidos

Wimbledon 2019 deja un doble cartel español en semifinales. Rafael Nadal, número dos del tenis mundial, se enfrenta a su eterno rival Roger Federer, en tercera posición. Y Roberto Bautista, el 23º cabeza de serie se batirá en la pista de hierba del torneo inglés contra Novak Djokovic, el líder del ránking. Será su primera semifinal de un Grand Slam.

Nadal llega a semifinales tras imponerse al estadounidense Sam Querrey en dos horas y seis minutos por 7-5, 6-2 y 6-2 en la pista número uno del All England Club londinense. El balear, de 33 años, se encontrará por tanto en semifinales, por 40º vez en su carrera, con Federer, que necesitó dos horas y 36 minutos para derrotar al japonés Kei Nishikori, octavo cabeza de serie, por 4-6, 6-1, 6-4 y 6-4.

"Es un partido especial, único, sé lo que significa para el tenis y sé que las oportunidades de enfrentarse cada vez son menores", ha declarado Nadal, que se medirá con Federer en la hierba inglesa 11 años después de la última vez, la final de 2008 que ganó el de Manacor. "Entiendo la rivalidad por ser el que gana más 'grandes'. A cualquiera de los tres que estamos ahí nos encantaría ser el que más 'grandes' termina teniendo. Pero nosotros lo vemos como una oportunidad de luchar por algo más en nuestra carrera, más que presión", afirmó.

La relación especial entre ambos, con el capítulo 40 sobre una pista reservado para el viernes, tuvo un último precedente en Roland Garros hace un mes. "Aquí se trata de jugar muy bien al tenis. En tierra se puede especular más, más estrategias. Aquí hay que golpear bien, buscar soluciones a través del buen juego. Como estoy haciendo", apuntó Nadal.

Bautista, de 31 años, derrotó en cuatro sets (7-5, 6-4, 3-6 y 6-3) a la aventura del argentino Guido Pella, que nunca había llegado tan lejos en un torneo del Grand Slam y quien, pese a haber jugado partidos muy largos desde la primera ronda, presentó una dura resistencia. Intentará repetir la proeza contra el serbio Djokovic, vigente campeón de Wimbledon, que se impuso con mucha facilidad al belga David Goffin (6-4, 6-0, 6-2).

Bautista valoró el duelo ahora con Novak Djokovic, a quien ha ganado dos veces este año. "No sé si le intimido, pero incomodarle seguro. He jugado muy buenos partidos contra él. Él es un jugador que juega muy bien en hierba, el vigente campeón y no he tenido la oportunidad de jugar con él en hierba", apuntó.

"Estoy encantado con que sea él. No puedo estar más feliz por nadie que no sea él. Le deseo lo mejor. La única desgracia es que los dos tenemos más de 30, pero es un momento especial para el tenis español", ha asegurado Nadal sobre su compañero.

La semifinal de Wimbledon entre Nadal y Federer se podrá seguir por televisión en directo a través del canal temático #Vamos de Movistar Plus, accesible a través de la citada plataforma de televisión de pago, y en directo a través de EL PAÍS.

Horarios Wimbledon 2019 MASCULINOS Cuartos de final (miércoles 10 de julio) Nadal - Sam Querrey ( 7-5, 6-2 y 6-2 )

- ( ) Kei Nishikori - Roger Federer ( 6-1, 6-4 y 6-4 )

( ) Bautista - Guido Pella ( 7-5, 6-4, 3-6 y 6-3)

- David Goffin - Djokovic ( 6-4, 6-0 y 6-2 ) Semifinales (viernes 13 de julio) Rafa Nadal - Roger Federer (14.00h)

Roberto Bautista - Novak Djokovic (14.00h) Final (domingo 14 de julio) Por definir FEMENINOS Cuartos de final (martes 9 de julio) Simona Halep - Shuai Zhang ( 7-6 y 6-1)

Johanna Konta - Barbora Strycova (7-6 y 6-1)

Serena Williams - Alison Riske ( 6-4, 4-6 y 6-3 )

- Alison Riske ( ) Karolina Muchova - Elina Svitolina (7-5 y 6-4) Semifinales (jueves 11 de julio) Elina Svitolina - Simona Halep (14.00h)

Barbora Strycova - Serena Williams (15.30h) Final (sábado 13 de julio) Por definir

