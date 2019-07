Tite: “Me consagré como entrenador”

Tite se convirtió en el primer entrenador en conseguir el triplete de la Conmebol. Ganó la Copa Sudamericana (Inter de Porto Alegre, en 2008), la Libertadores (Corinthians, 2012) y la Copa América con Brasil. El entrenador de la Canarinha, después de saludar con frialdad al presidente Jair Bolsonaro en el césped, se presentó en la sala de prensa rodeado de su familia. “Hoy, después de ganar con Brasil en Maracaná, me consagré como entrenador. Mi familia está involucrada en todo lo que hago. No tengo problema en mostrarme emocionado de compartir esto con ellos”, se arrancó el técnico. Y, acto seguido, revindicó su rol al mando de la Canarinha, que volvió a conquistar América después de 12 años, la última en Venezuela 2007.

“Somos fieles a una idea de futbol, que busca resultados sin dejar de lado la creación. Ese proceso creativo se traduce en goles. No hay otra manera de explicarlo”, justificó el técnico de la Canarinha. Brasil ganó la Copa América con un saldo de cuatro victorias, dos empates (venció en los penaltis a Paraguay en cuartos) y con un saldo de 13 goles a favor y uno en contra (de penalti, frente a Perú). Cléber Xavier, su segundo entrenador, tomó el testigo. “Nuestra idea es la de hacer un fútbol equilibrado, que ataca y defiende con seguridad, que juega bien con y sin la pelota. Fue una conquista merecida, por los números y por los partidos que hemos ganado. Hoy fue un partido difícil y con un jugador menos mantuvimos el equilibrio”. Brasil jugó cerca de 25 minutos con 10 futbolistas en el campo por la expulsión de Gabriel Jesus. Y Tite no se olvidó de la tarea de los árbitros en la Copa América.

Premios de la Copa América Mejor jugador: Dani Alves Goleadores: Everton y Paolo Guerrero (tres) Mejor portero: Alisson Fair Play: Brasil

“El trabajo del árbitro fue horrible, errores que no pueden suceder”, subrayó. Sin embargo, al técnico de Brasil no le gustaron las palabras de Messi, que acusó a la Conmebol de favorecer a la Canarinha. “No hay dudas, está armado para Brasil. Sentí que nos habían robado, teníamos que estar en la final. No tenemos que ser parte de la corrupción”, había soltado el capitán de Argentina. “Calma, respeto y tranquilidad”, contestó Tite; “le llamé extraterrestre, siempre digo que es extraordinario, pero tiene que ser más respetuoso y entender y aceptar cuando se pierde. Tiene que tener cuidado con lo que dice. Nosotros jugamos limpio todo el tiempo”. El jugador del Madrid, Casemiro, también se acordó del 10. “Los que tienen boca hablan lo que quieren”. “Tenemos cinco estrellas en el pecho y ninguna de ellas la hemos conseguido robando”, se sumó Thiago Silva, en referencia a los cinco copas del mundo que tiene Brasil, sin olvidarse del Mundial 86 y la mano de Maradona ante Inglaterra.

Ricardo Gareca, entrenador de Perú, intentó rebajar las palabras de Messi. “Hay que tener pruebas contundentes para hablar de corrupción”, explicó. “Messi es una voz autorizada, lo que no significa que yo lo comparta. Lo respeto como jugador y como ser humano. Me parece que es una persona centrada, pero me gustaría que, más allá de que en Sudamérica tenemos que mejorar, no se nos enfoque como que acá somos los corruptos. Cada vez hay más información de Europa. Hay súper información de Europa. Pareciera que en todo queremos imitarlos. Hay cosas buenas de Europa, pero también tenemos cosas buenas en el fútbol sudamericano”, concluyó Gareca

