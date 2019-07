Svetislav Pesic renueva hasta 2021 con el Barcelona

El Barça Lassa ha anunciado la renovación para las dos próximas temporadas de Svetislav Pesic, que queda ligado al club azulgrana hasta el 30 de junio de 2021. Nada más terminar, hace una semana, la final de la Liga ACB contra el Real Madrid (perdió por un global de 3-1), el entrenador serbio confirmó que continuaría en el banquillo del Palau, aunque no concretó por cuánto tiempo. "Veo futuro en este equipo y me motiva. Seguiré. Diez años no lo creo, dos años es posible, pero un año seguro”, dijo entonces. Ese lunes se ha sabido que su renovación es por dos campañas.

El técnico balcánico, que en agosto cumplirá 70 años, volvió al Barcelona en febrero de 2018 para relevar a Sito Alonso y reflotar a un conjunto en crisis. En esta segunda etapa en Barcelona ha ganado dos Copas del Rey (ambas el equipo de Pablo Laso), sin embargo, no ha ganado ninguna Liga y no se ha clasificado para la Final Four. Este año fue eliminado en el quinto partido de los cuartos de final por el Anadolu Efes. En su primera etapa, de 2002 a 2004, logró dos Ligas ACB (2003 y 2004), una Euroliga (2003) y una Copa del Rey (2003). En ambos periodos, ha dirigido un total de 240 partidos entre Liga Endesa y Euroliga con un balance de 56 triunfos en 85 partidos europeos y de 116 victorias en 155 partidos de Liga ACB.

"Mi compromiso y obligación es continuar en el Barça, soy un hombre de club. Siento una gran confianza del club. Los jugadores tienen hambre y ganas, están preparados para dar el máximo. Es lo que me motiva del futuro", ha afirmado Pesic en los canales oficiales del Barcelona. "Tenemos una base para el futuro y yo estoy aquí para ayudar. Los aficionados esperan de nosotros un paso adelante, y estamos preparados", ha añadido.

