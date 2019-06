Svetislav Pesic desvela que seguirá en el Barcelona un año más como mínimo

Las dudas sobre la continuidad de Svetislav Pesic planeaban sobre el futuro del Barcelona y se acrecentaban a medida que se acercaba el final de la temporada. El propio entrenador serbio, que en agosto cumple 70 años, se encargó de desvelar la incógnita: “No quería hablar sobre esto, porque no es el momento. En principio, quiero continuar. Veo futuro en este equipo y me motiva. Seguiré. Diez años no lo creo, dos años es posible, pero un año seguro”.

Pesic, que inició su segunda etapa en el Barcelona tras relevar a Sito Alonso en febrero de 2018, ha conseguido desde entonces dos Copas del Rey. El equipo se clasificó para los cuartos de final en la última Euroliga, pero fue eliminado por el Anadolu Efes y ha disputado la final de la Liga, algo que no había conseguido en las dos ediciones anteriores.

Pesic explicó que su intención es que el equipo siga mejorando. “Personalmente siento la obligación y el compromiso de continuar con este equipo, con la gente del club que tiene confianza en mi trabajo. Como entrenador y como persona el Barça es mi club, tengo una oferta del club y eso me hace contento”, añadió. “Todos en la directiva están contentos, estamos aquí para ganar partidos y títulos y jugar bien al baloncesto, pero teníamos que ir poco a poco. Como entrenador, estoy muy contento. Falta un título más, pero esto es deporte y no se puede ganar siempre. El equipo tiene futuro y tiene la mentalidad de ganar”.

La continuidad de Pesic deja en el alero la de Thomas Heurtel. El base francés no ha recibido una oferta para renovar su contrato y es uno de los jugadores a los que el entrenador serbio ha recriminado más veces durante los partidos. Sin ir más lejos, en el clásico de ayer, tras pedir un tiempo muerto, no esperó a que llegara al banquillo. Irrumpió en la cancha para amonestarle con gestos visibles. El Barcelona tiene en cartera los fichajes del escolta estadounidense Cory Higgins, del CSKA Moscú, y del pívot también estadounidense, Brandon Davis, que la pasada temporada jugó en el Zalgiris Kaunas.

Pesic felicitó al Real Madrid por su triunfo y por su título y analizó el partido. “Esperábamos un partido con alta intensidad desde el primer segundo, pienso que todos los jugadores del Madrid y los nuestros han dado en este momento, después de una larga temporada, un baloncesto con intensidad, de batalla y de luchar, se tiene que felicitar a todos los jugadores”. Y agregó: “El Madrid ha merecido esta victoria. El partido se decide siempre por muchos detalles, no sólo uno, todo se puede mejorar pero el último partido lo ganamos gracias a un buen control del rebote ofensivo del Madrid y ellos ganaron no con tiros, con rebote ofensivo, que fue la diferencia”, finalizó.

