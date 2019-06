El Barcelona va a por Mirotic

El Barcelona espera que Nikola Mirotic acepte en los próximos días la oferta que le ha hecho llegar para regresar al baloncesto europeo. La apuesta del club azulgrana es muy importante porque Mirotic, a pesar de que no llegaría a ingresar las cantidades que le ofrecen en la NBA, pasaría a ser el jugador mejor pagado en Europa. Y además, sería la pieza estratégica clave en el proyecto deportivo del club en su intento de recuperar el nivel de 2014. Desde entonces no ha vuelto a ganar la Liga ni a clasificarse para la Final Four de la Euroliga.

Albert Soler, director del Área de Deportes Profesionales, y Nacho Rodríguez, director deportivo de baloncesto, negocian el fichaje de Mirotic. El jugador montenegrino de 28 años lleva cinco temporadas en la NBA, a la que llegó procedente del Real Madrid. La última temporada empezó en Nueva Orleans y en febrero fichó por Milwaukee. Percibió en total 12,5 millones de dólares. Su rendimiento fue muy irregular debido a las lesiones y a la falta de continuidad. Disputó 46 partidos, 25 como titular, y promedió 15,2 puntos y 7,4 rebotes.

El periodista estadounidense Shams Charania, de The Athletic, publicó el sábado que el jugador ya ha decidido aceptar la propuesta del Barcelona, a pesar de que ha trascendido que Utah Jazz está decidido a ofrecerle un contrato por 45 millones de dólares y tres temporadas. Mirotic en este momento es libre para negociar con cualquier club tanto en la NBA como en Europa, donde el Real Madrid mantuvo sus derechos hasta 2017.

El Madrid fichó a Mirotic en 2006, procedente del Podgorica, y en 2010 pasó a formar parte del primer equipo. Con el Madrid ganó una Liga, dos Copas del Rey y dos Supercopas y disputó dos finales de la Euroliga. El jugador montenegrino posee la doble nacionalidad española y con la selección de Sergio Scariolo ganó el Eurobasket de 2015 y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río en 2016.

El Barcelona espera anunciar pronto la contratación del escolta estadounidense Cory Higgins, procedente del CSKA de Moscú, del pívot también estadounidense Brandon Davies, que la pasada temporada jugó en el Zalgiris, y el regreso al club del alero Álex Abrines, que en febrero se desvinculó de Oklahoma City por problemas personales. Tras el último partido de la final de la Liga ante el Real Madrid, Svetislav Pesic anunció que tiene una oferta de dos años para seguir como entrenador del Barcelona y que como mínimo continuará una temporada al frente del equipo azulgrana.

