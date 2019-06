Copa Oro 2019: calendario y resultados de los partidos

Argentina: Canal de las Estrellas

Costa Rica: Teletica Canal 7, TDN, Sky HD, Teletica En Vivo

República Dominicana: Sky HD

El Salvador: TDN, Sky HD

Guatemala: Sky HD, TDN

Honduras: TDN, Sky HD

México: TDN, Blue To Go Video Everywhere, Canal de las Estrellas, Azteca Uno, Azteca Deportes En Vivo, Televisa Deportes En Vivo, UnivisionTDN, Sky HD

Nicaragua: TDN, Sky HD

Panamá: Sky HD, TVMax 9, TDN

Estados Unidos: Univision, Univision Deportes, Univision NOW, Fox Sports 2, Univision Deportes En Vivo

Estas son las plataformas disponibles para ver la Copa Oro 2019 en internet: