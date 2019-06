Muchas abandonaron el estadio de Reims entre lágrimas. De tristeza, de frustración. Con la sensación de haber vivido el final más cruel posible. Una derrota por dos penaltis. “El mío creo que no era”, comentó Virginia Torrecilla. El suyo lo tuvo que analizar el VAR después de que lo pitara la colegiada. Fue la única que entró a valorar las decisiones arbitrales. Sus compañeras se limitaron a decir que el VAR está para decidir y que respetan sus decisiones.

“Si tenemos que perder por dos penaltis es que igual no estamos tan lejos como la gente se piensa. No tengo palabras para expresar lo orgullosa que estoy”, comentó Marta Corredera después de un duelo interminable con Rapinoe. El lunes pasado, contra China, después del histórico pase a octavos, la lateral del Levante pedía que ojalá lo que habían hecho en este Mundial no se diluyera a la vuelta. Tras el duelo con EE UU ya no tenía ese miedo. “Hemos dado un paso adelante para el fútbol femenino, esto va a marcar un antes y un después y va a ir todo mucho más para arriba y mucho mejor. Nos hemos ganado el respeto de todo el mundo, nos lo hemos ganado a pulso con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo. Es lo que podemos dar para demandar. Espero que desde España todos estén orgullosos de nosotras, porque no nos merecemos menos. Le hemos hemos plantado cara a la mejor selección del mundo y eso no lo hace cualquiera”, prosiguió la lateral.

De hecho, nadie había conseguido siquiera marcarle un gol a Estados Unidos en los últimos siete partidos. “Lo que hemos visto hoy es para estar orgullosos. A nivel competitivo hemos igualado al mejor equipo del mundo, para que no sacaran su velocidad, técnica y rapidez. Hemos dado un salto cualitativo muy importante. No hemos tenido el premio; pero sabemos crecer desde la derrota, auguro un muy buen futuro a esta selección”, declaró Jorge Vilda.

“Da rabia irse así, te ganan como te ganan, con dos goles de penalti. La sensación es que podríamos haber pasado, pero al final esto es fútbol. Nos hemos visto en el partido durante los 90 minutos, hemos tenido nuestras opciones... al final ellas son las mejores. No sé si lo han demostrado, pero nos han ganado y son ellas las que están la siguiente ronda”, comentó Mariona. “Yo más que rabia siento impotencia”, se desahogó Alexia Putellas, con la cara desencajada por el esfuerzo y por la tristeza. “Teníamos el partido donde queríamos y... Jugada dentro del área, penalti y nos echan. Nos echan con dos penaltis”, explicó. ¿Qué ha enseñado Estados Unidos hoy? “A mí nada, era lo que esperaba. Lo que me ha demostrado cosas es nuestra selección, cada vez estamos más cerca”, contestó. Cerca, pero no a la misma altura. “Ahí no estamos, si hubiéramos estado ahí, hubiéramos ganado”, añadió.

Le preguntaron a la jugadora del Barça por el aguante físico de España. “La intención era ponerle garra y coraje, que les costara pasarnos por encima”, respondió. Y cumplieron. ¿Se esperaban aguantar todo el partido? “Ese era el planteamiento y a medida que pasaba el tiempo veíamos que nos estaba yendo bien y al final pues mira… se decidió todo por un pequeño detalle”, reflexionó.

“Nos han tenido que ganar con dos penaltis. El juego de España ha sido bueno, el trabajo del grupo es increíble, y a pesar de que te vas triste porque pierdes, tenemos que estar orgullosas del equipo que tenemos”, dijo Jenni que se marcha de este Mundial con tres tantos.

“Es muy duro esto. Después de hacer un buen campeonato nos vamos de esta manera... Somos un equipo que lo damos todo, hoy hemos hecho un partidazo, hemos tenido opciones para hacer algo más. Nos daban por muertas antes del partido, hemos dado la cara, las hemos tenido ahí. Tenemos que seguir. Crecemos cada partido”, concluyó Irene Paredes, la capitana. La misma que después del partido contra Alemania dijo que no había que conformarse, que España no quería estar a la misma altura sino pasar por encima de los rivales. Van por el buen camino.

