Marc y Pau Gasol, los primeros hermanos campeones de la NBA

Una sencilla frase ilustra la grandeza del momento. “Espero que esto sirva para que muchos niños vean que no hay nada imposible”. La dijo un emocionado y eufórico Marc Gasol tras el famoso salto inicial con su hermano Pau en el All Star de 2015 y cobra ahora más fuerza tras la consumarse un hecho tan histórico con el anillo obtenido por los Raptors. Dos hermanos consiguen ganar el anillo por primera vez en la historia de la NBA.

Aquel salto inicial en el Madison Square Garden de Nueva York mereció cuatro meses después el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. El jurado argumentó que la distinción llegaba por haber alcanzado “el cénit en la liga de baloncesto más competitiva del mundo”. Cuatro años después, los Gasol superan una barrera mucho más relevante. El anillo de Marc con Toronto lucirá con los que obtuvo Pau en 2009 y 2010 con los Lakers. Ambos habían sido ya distinguidos con el Premio Príncipe de Asturias de 2006 como componentes de la selección española que ganó el Mundial en Japón.

En los playoffs que acaban de concluir iban a dejar otra huella junto a Stephen y Seth Curry, los primeros hermanos que se enfrentaron en una final de Conferencia, la del Oeste entre Golden State y Portland. La lesión de Pau frustró otro mano a mano fraternal en la del Este, en la serie entre Toronto y Milwaukee.

La NBA está plagada de sagas familiares, padres, hijos, hermanos, primos. El baloncesto de élite es uno de los deportes más influidos por la genética y también el aprendizaje en familia. La web oficial de la NBA entre los datos básicos de cada jugador incluye un apartado reservado para informar de los familiares de cada jugador que también han competido en la Liga. Hasta tres llegaron a inscribir el apellido Barry en camisetas de la NBA, pero solo Brent ganó dos anillos con los Spurs en 2005 y 2007. Lograron un excelente nivel y distinguidas carreras los Wilkins, Gerald y Dominique, nueve veces All Star y una vez máximo anotador de la Liga. Horace Grant ganó tres títulos con los Bulls de Michael Jordan, pero su hermano Harvey no alcanzó semejante nivel. En los años sesenta destacaron Tom y Dick Van Arsdale. Llegaron a jugar en una misma edición del All Star pero no como titulares. La lista es interminable y sobresalen también Brook y Robin Lopez, Marcus y Markieff Morris, Mark y Brent Price, Jeff y Marquis Teague y muchos más. Pero ninguna pareja está a la altura de los Gasol.

Desde que su padre Agustí vio un cartelito un día que ponía: “Si tiene 13 años y mides…, ven a jugar con nosotros”, y allí, al Club Baloncesto Cornellà, apuntó a Pau, los dos hermanos no han parado jamás de superarse y asombrar al mundo del baloncesto. Llevan dos décadas dejando una estela de logros impensables para el deporte español, a menudo juntos en la selección, y cada uno por su cuenta en el Barça, en el Akasvayu Girona y en sus respectivos equipos en la NBA con los que se han enfrentado hasta en 35 ocasiones, seis de ellas en los ‘playoffs’. En su día mantuvieron incluso una pugna por la posición de pívot en la selección. No parecía que pudieran ser compatibles en la cancha.

Hasta que Sergio Scariolo decidió lo contrario. “Les quería a los juntos en el campo, intimidando, tapando espacios y aprovechando su increíble calidad ofensiva. Ahora todo el mundo dice que es una cosa lógica. Pero en su momento la propuesta no dejó indiferente a nadie y dio lugar a una discusión colectiva en la cual cada uno tenía su opinión”, escribió el seleccionador y ahora también ayudante técnico en los Raptors en su libro Hablando en Plata. Las carreras de ambos se cruzaron cuando los Lakers incluyeron los derechos de Marc, al que habían elegido en el puesto 48 del ‘draft’ de 2007, en la operación del fichaje de Pau Gasol. Marc tomó el relevo de su hermano en los Grizzlies, y dejó una huella tan profunda que cuando lo traspasaron a los Raptors en febrero anunciaron la retirada de la camiseta con el número 33 en su honor.

Marc Gasol: "Nunca me podría haber imaginado esto. ¡We the North!"

Ambos acumulan honores reservados a los escogidos. Pau, a los 38 años y tras 18 temporadas, puede decir que fue el Rookie del Año en 2001 y seis veces All Star. Marc, a los 34 años y tras 11 campañas, fue el Mejor Defensor en 2013 y acumula tres All Star. Eso y, por supuesto, lo más importante, dos carreras sólidas y siempre en la excelencia y, sobre todo, tres títulos entre ambos y un legado único. Preguntado Pau por el título que estaba a punto de conseguir Marc, analizó: “Ha tenido un camino distinto al mío, pero su capacidad de sacrificio y su talento natural ha sorprendido a mucha gente. Ha llegado a las metas más altas. Estoy muy orgulloso y feliz por lo que ha conseguido y espero que siga así. Ni en los mejores sueños podíamos pensar algo parecido”.

