Cobo, desposeído de la Vuelta a España de 2011 por dopaje

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha anunciado que desposee a Juan José Cobo de su victoria en la Vuelta de 2011. La razón, contenida en un escueto comunicado, es que reanalizando las muestras tomadas al ciclista cántabro en controles antidopaje entre 2009 y 2011 se han encontrado anomalías en su pasaporte biológico. Asimismo sanciona a Cobo, de 38 años y jubilado del ciclismo en 2014, a tres años de sanción. El corredor tiene derecho a recurrir la decisión ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Si la sanción se mantiene, la UCI podría asignar la victoria de aquella Vuelta al segundo clasificado, el inglés Chris Froome. En el nuevo podio le acompañarían su compatriota Bradley Wiggins y el holandés Bauke Mollema.

Decisiones similares, aunque no tan dilatadas en el tiempo, se tomaron en 2005, cuando Roberto Heras dio positivo por EPO y su victoria en la Vuelta la heredó el ruso Denis Menchov; en 2006, el Tour pasó de Floyd Landis a Óscar Pereiro; en 2010, Alberto Contador lo perdió en favor de Andy Schleck, y, en 2011, el Giro se le quitó a Contador para dárselo a Michele Scarponi. Sin embargo, la UCI no consideró apropiado conceder a ningún otro corredor la victoria de los siete Tours que le retiró a Lance Armstrong: en el libro oficial del Tour, las ediciones de 1999 a 2005 no tienen ganador.

