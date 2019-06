Los arbitros fallaron al no señalar una falta de DeMarcus Cousins a Marc Gasol

La NBA hizo público el informe arbitral sobre los últimos dos minutos del quinto partido de las finales entre Toronto y Golden State y en él se reconoce que se produjo un error. Los árbitros pasaron por alto una falta de DeMarcus Cousins a Marc Gasol cuando quedaban 49 segundos para la conclusión del partido. La acción se produjo en una entrada a canasta del pívot de los Raptors en la que se interpuso Cousins. Hubo un contacto cuando Marc Gasol intentaba lanzar, pero los árbitros no apreciaron que hubiese falta. Marc Gasol se giró para reclamar al árbitro que estaba más cercano a la acción, pero no hubo señalización y el juego continuó. La NBA explica en su comunicado que Cousins inició un movimiento hacia Gasol con un contacto que afectò el intento de tiro del pívot español.

En el momento que se produjo esa acción el marcador señalaba 103-106 para los Warriors. En la siguiente acción Draymond Green perdió un balón y Kyle Lowry lo aprovechó para anotar dos puntos y poner la contienda al rojo vivo, con 105-106. En el siguiente ataque de los Warriors los árbitros señalaron una falta de ataque de Cousins. Quedaban 15 segundos en los que la defensa de los Warriors fue muy eficaz. No permitió que Kawhi Leonard dispusiera de espacios para el tiro. Se vio obligado a mover el balón y acabó en manos de Kyle Lowry que, sobre la bocina, falló un triple que le hubiera dado el título a los Raptors.

Varios jugadores se han quejado porque consideran que no es bueno que se hagan públicos los errores de los árbitros que se consignan en esos informes denominados Last Two Minute Report. La NBA, en cambio, mantiene que es bueno para la transparencia de la competición que los aficionados puedan estar informados sobre los aciertos y errores arbitrales, al menos durante esos dos últimos de los partidos. Toronto domina la final por 3-2 y el próximo partido se disputa en Oakland el jueves, madrugada del viernes en España (3.00, #Vamos y Movistar + Deportes).

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.