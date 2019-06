Federer - Nadal en directo, las semifinales de Roland Garros en vivo

Daniel Gómez

En estos catorce años jamás he visto ni al uno ni al otro dejar de imponer su máxima entrega hasta la última bola del partido y, sobre todo, jamás he visto un atisbo de falta de respeto mutuo. Nunca he visto en ninguno de ellos dos una celebración que, sin estar exenta de pasión y de tensión aliviada, pretendiera humillar al otro. De las once finales de Roland Garros que Rafael ha disputado y ganado, solo en una de ellas evitó tirarse al suelo después de la victoria. Toni Nadal escribe sobre la histórica rivalidad entre Nadal y Federer http://cort.as/-JJoV Foto de Reuters