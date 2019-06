“Federer hace daño, pero Nadal tiene más armas”

“¿Qué ha pasado ahí?”, pregunta Carlos Costa, el agente de Rafael Nadal, cuando la central estalla y la tranquilidad que reina en la pista de entrenamiento se interrumpe por el griterío procedente de la Chatrier. Una jovencita de 17 años y buenísimas hechuras, Amanda Anisimova, acaba de tumbar a la número uno, Simona Halep. Mientras, Nadal continúa con la sesión ajeno a todo, repartiendo derechas a diestro y siniestro, y dialogando esporádicamente con su preparador, Carlos Moyà. “Está a punto”, corrobora el técnico antes del 39º episodio de la rivalidad con Roger Federer, este viernes a mediodía (12.50, DMAX y Eurosport), con una plaza en juego para la final del grande francés.

Está el torneo pendiente del cielo, porque después de un día de tregua la lluvia vuelve a amenazar. Ocurra lo que ocurra, es día grande para el tenis y el tradicional juego de cábalas, pronósticos y análisis invade el complejo de un costado a otro. “Yo espero una final entre Rafa y Novak, porque para mí son los dos mejores. Novak va a tratar de completar el Grand Slam y le veo posibilidades, pero Rafa es el más fuerte aquí”, desliza a este periódico Boris Becker, exnúmero uno. “Federer es muy agresivo y puede hacer daño a cualquiera, también a Nadal, pero Rafa tiene más armas para defenderse y está en una forma espectacular”, se suma Sergi Burguera, campeón del major parisino en 1993 y 1994.

E interviene John McEnroe, finalista en 1984 y ahora comentarista estrella del canal Eurosport. “De acuerdo, es Roger Federer, luego todo es posible”, observa el estadounidense, “pero lo veo muy improbable aquí. Él ha sido capaz de hacer cosas increíbles, de volver ganar cuando nadie lo imaginaba, pero aquí solo lo ha hecho una vez y es improbable que levante el título. Mi favorito es Nadal, y luego Djokovic. No veo otra posibilidad que no sea una final entre ellos”.

A la candidatura del balear se une Juan Carlos Ferrero, campeón del torneo en 2003: “A tres sets, quizá Rafa sea más vulnerable, pero a cinco es una roca y los rivales lo saben. Si gana el primer set, en el segundo la gente suele dejarse llevar un poco... No creo que pase con Roger, pero diría que ganará Rafa en tres”.

Se introduce en la ronda de opiniones el sueco Mats Wilander, triple campeón de Roland Garros. Se refiere el sueco a la necesidad de renovar el título para Nadal —“diría que él es el favorito”— y acto seguido valora la decisión de Federer de volver a competir sobre arcilla. “Es la razón por la que, en mi opinión, el año pasado no jugó muy bien. Llegó lejos en varios torneos porque él es quien es, tan bueno, pero eso no es suficiente. Es muy importante para él jugar aquí. Si quieres seguir en el tour y ganando Grand Slams todavía, no debes dejar de ir a un torneo porque tal vez creas que no puedes ganarlo, como hizo el año pasado. Debes ir. Si estás lesionado o enfermo, no vayas, pero si no, debes jugar. Él ha tomado esta vez la decisión correcta”.

Entre todas las voces, Moyà ejerce el papel de entrenador y se expresa desde la cautela. “Se juega en casa de Rafa y la historia dice que es muy difícil ganarle aquí, pero ya hemos visto durante el último mes y medio que con Rafa se dan por hecho muchas cosas y… En el momento en el que baja un poco, los rivales se le suben”, advierte el mallorquín, que en la sesión de este jueves se alternó con el sparring Elie Rousset en los peloteos con Nadal. “Creemos que Federer intentará acortar bastante los puntos y jugar a uno o dos tiros, porque está haciendo bastante saque-red”, previene, “pero ese plan es más difícil de ejecutar en tierra. Queremos creer que cada tiro que ejecute tenga un punto más de riesgo y cometa más errores que en rápida”.

¿Y cuál es el plan de Nadal? “Sabiendo que el tenis de hoy día es más rápido, tratamos de que Rafa tenga la mayor comodidad posible dentro de los puntos cortos, de hasta, tres, cuatro o cinco bolas”, prolonga Moyà, en el banquillo desde noviembre de 2017. “En eso Rafa ha mejorado mucho, porque así lo dicen las estadísticas que manejamos. Ya no juega los puntos tan largos como hace unos años. Un punto intermedio es lo que le beneficiaría, así que Rafa necesita que sus primeros golpes sean de mucha calidad”.

En cualquier caso, en la atmósfera tenística predomina claramente la sensación de que Nadal tiene más posibilidades, respondiendo al principio hegemónico y sus estratosféricos números en París. “Los toros desde la barrera se ven mejor que desde dentro. Entiendo que pueda haber esa impresión, pero Rafa siempre ha respetado mucho a sus rivales, así que, ¿cómo no va a hacerlo con Federer? Eso sí, va a jugar cada punto como si fuera el último”, concluye Moyà.

Catorce años después de su primer duelo, Nadal y Federer se encuentran de nuevo en la Philippe Chatrier. Brinda París, brinda la historia. Y, sobre todo, brinda el deporte.

