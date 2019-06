Cristiano remata a Suiza con un triplete

Cristiano Ronaldo no marcaba un tanto de falta directa desde hace casi un año, desde aquel 3-3 ante España en el Mundial de Rusia en concreto. Con la Juventus no había conseguido ninguna diana en sus 23 intentos. Pero, ante Suiza, en la semifinal de la Final Four de la Liga de las Naciones de la UEFA, el portugués se redimió con su selección marcando a los 24 minutos.

Suya fue la presentación y también el desenlace, apoteósico con un gol en el minuto 87, tras aprovechar un pase atrás de Bernardo Silva, y otro en el 89, tras una internada en el área indescifrable para los defensores suizos.

La polémica llegó en el nudo del partido. Se encadenaron una posible acción de penalti a favor de Suiza y, acto seguido, otra para Portugal, que fue señalada como penalti por el árbitro. Tras consultar en el VAR las dos acciones, Félix Brych pitó el primero. Lo aprovechó Ricardo Rodríguez para colocar el empate a los 57 minutos. Un espejismo hasta que emergió Cristiano para completar su triplete.

Esta noche, a las 20.45 en Guimarães, Holanda e Inglaterra disputan la segunda semifinal. El domingo, también a las 20.45 en el Estadio do Dragão de Oporto, se jugará la final del torneo.

