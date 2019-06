Muguruza no escapa del bache

Cuando Garbiñe Muguruza mira demasiado a su banquillo, mala señal. Y si, además, esa mirada viene acompañada de lamentos angustiosos y ojos vidriosos, alguna subida a la red alocada y alguna que otra revisión de una bola que ella misma sabe que ha entrado, señal esta del quiero y no puedo, el desenlace es conocido. Mientras Stan Wawrinka fundía a Stefanos Tsistipas en el duelo más largo de esta edición (7-6, 5-7, 6-4, 3-6 y 8-6, en 5h 09m) en la Suzanne Lenglen, en el interior de la Philippe Chatrier caía la hispano-venezolana, que después de un sustillo el primer día y dos partidos muy prometedores se topó con un muro que en la pista ni siente ni padece, de nombre Sloane Stephens.

Derrota (6-4 y 6-4, en 1h 40m) que duele y escuece, porque las dos últimas victorias habían dejado muy buen poso y las vibraciones eran muy positivas, pero sobre todo porque Muguruza vuelve a irse más temprano de lo previsto de un grande y sigue sin romper la última barrera: Garbiñe sigue sin despegar. El trabajo que ella dice poner no se ve correspondido con un gran resultado y la confianza, por más que ella trate de quitarle hierro, se resiente.

“Ha sido una derrota dura, porque me había preparado bien y estaba jugando a un gran nivel. Me veía bien…”, admitió, lamentando esas cinco bolas de break que desperdició en el primer parcial, cuando ya contaba con un 2-0 de ventaja y la rival andaba despistada. “Ha sido una oportunidad clave”, reconoció. “Humildemente seguiré trabajando y al final llegará la oportunidad. La paciencia en este tipo de momentos es clave. No tengo que salir a la pista a demostrar, porque ya he conseguido grandes cosas. Debo olvidar eso y seguir trabajando con un propósito, como lo estoy haciendo, para recuperar esas sensaciones”, manifestó.

Directamente, la derrota la expulsará del top-20 y subraya el bache: en los últimos cuatro grandes no ha superado los octavos. “Tengo el nivel, faltan tres detalles, tres puntos aquí y allá... Y creo que si sigo trabajado podré volver a conseguirlo”, zanjó Muguruza, que el año pasado había firmado las semifinales en París. Su salida convierte a Aliona Bolsova en la única representante española. Está citada el lunes en el último turno de la Lenglen (hacia las 18.00, Eurosport) con la joven Amanda Anisimova, de 17 años.

RESULTADOS. DOMINGO 2 CUADRO MASCULINO: Rafael Nadal, 6-2, 6-3 y 6-3 a Juan Ignacio Londero; Roger Federer, 6-2, 6-3 y 6-3 a Leonardo Mayer; Stan Wawrinka, 7-6, 5-7, 6-4, 3-6 y 8-6 a Stefanos Tsitsipas. CUADRO FEMENINO: Sloane Stephens, 6-4 y 6-3 a Garbiñe Muguruza; Marketa Vondrousova, 6-2 y 6-0 a Anastasija Sevastova; Petra Martic, 5-7, 6-2 y 6-4 a Kaia Kanepi; Johanna Konta, 6-2 y 6-4 a Donna Vekic.

