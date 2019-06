Nadal ‘veranea’ en París

Esa nube que se cuela de repente es una bendición.

Son las cuatro de la tarde en París y el termómetro marca treintaitrés grados húmedos y pringosos en el Bois de Boulogne, al suroeste de la ciudad. En el exterior de la Chatrier, los aficionados se disponen ordenadamente para humedecerse con un aspersor de agua que reparte felicidad y se convierte en el mejor amigo de todos. Dentro, un argentino sufre y poco más tarde otro también. “¡Me las tira aquí adelante todo el tiempo, no puedo ajustar, no!”. Es Leonardo Mayer, al que Roger Federer oprime en un punto sí y en otro también. Veredicto: 6-2, 6-3 y 6-3, en 1h 42m. A continuación, el desahogo viene de Juan Ignacio Londero, simplificando al fallar en una bola sencilla ante Rafael Nadal, después de marcarse un willy espectacular por debajo de las piernas: ¡Noooooooooo, Juan Ignacio, noooooooooo! Su sentencia marca un 6-2, 6-3 y 6-, en 2h 13m.

De nuevo, por segundo día consecutivo, el calor caía a plomo antes de que la lluvia demande a partir de este lunes su cuota de protagonismo tradicional en Roland Garros. Sofoco y abanicos en las gradas de la central, que asistieron al desfile del suizo y luego al veranear de Nadal, que no al de su adversario. Ni mucho menos. Golpeaba la bola Londero (78 del mundo y 25 años) emitiendo un soniquete asustadizo, como si alguien le viniera por detrás cada vez que enfilaba la bola, y reflexionaba el de Córdoba: ¿por dónde demonios puedo buscarle yo a este las cosquillas? La respuesta fue rápida y contundente: de ninguna manera.

Peloteaba Nadal bajo el sol parisino como si la sesión de bronceado fuera en su querida Manacor, disfrutando y sin susto alguno esta vez, afilando su drive mientras el calendario del torneo avanza y marca ahora un cruce, ya sí, teóricamente de mayor nivel. En los cuartos de final del martes tendrá enfrente al japonés Kei Nishikori o al local Benoit Paire; el primero un frágil meteorito (con poquita fortuna, muchas lesiones y poquita gloria, hasta ahora) y el segundo el chico travieso del tenis galo, un enredador que de tener un poco más de cabeza, más deseo y más constancia sería otra cosa bien diferente.

Disfrutaba de lo lindo Nadal, sólido de inicio a fin, sin permitirse esta vez un solo despiste; lineal y hegemónico todo el rato para alcanzar el punto dulce del torneo con la maquinaria bien engrasada, por más que en los dos partidos previos, contra Yannick Maden y David Goffin, se concediera un par de lapsus que afortunadamente no fueron a ninguna parte. En esta ocasión, Nadal se subió al acorazado y castigó el optimista despliegue del argentino, que aunque se supiera predestinado a coger la puerta de salida quería hacerlo bien y contentar a sus amigotes, los 10 tipos ruidosos que le animaban desde su box con camisetas de la selección argentina. “¡É-cha-le hueeevos, Juan Ignacio échale hueeevos…! / ¡Puedes, puedes, Juan Ignacio puedes! / ¡Dale Juan, daleeeeeeeee! / ¡Oé, oé, oé, oé… Topo… Topo…!”.

El repertorio no tuvo prácticamente efecto, porque a excepción del servicio que le arrebató en el set final, correspondido con una buena reacción del balear, Londero, el tenista que toma batidos calóricos antes de acostarse para engordar y que viaja por el mundo con una batidora y una báscula, poco pudo hacer. Guerrear sin volver la cara, que no es poco, teniendo en cuenta el marco y su mandamás, Nadal. Logró el de Manacor su victoria 90 en Roland Garros y levantó de su asiento con un passing tremendo a un chico que lucía una gorra y una camiseta de Federer, con el RF del suizo (de Nike, más bien), y que poco antes había lanzado una consigna de apoyo al rival. “Let’s go, Juan!”.

El joven, incrédulo ante ese majestuoso tiro, terminó con las manos en la cabeza.

RESULTADOS. DOMINGO 2 CUADRO MASCULINO: Rafael Nadal, 6-2, 6-3 y 6-3 a Juan Ignacio Londero; Roger Federer, 6-2, 6-3 y 6-3 a Leonardo Mayer.



CUADRO FEMENINO: Marketa Vondrousova, 6-2 y 6-0 a Anastasija Sevastova; Petra Martic, 5-7, 6-2 y 6-4 a Kaia Kanepi; Johanna Konta, 6-2 y 6-4 a Donna Vekic.

