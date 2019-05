El presidente del PSG, imputado por “corrupción activa” en un caso relativo al Mundial de Atletismo 2017

El presidente del París Saint Germain (PSG), Nasser Al Khelaifi, ha sido imputado por "corrupción activa" en el procedimiento abierto por la justicia francesa por la atribución de competiciones internacionales, en concreto los Mundiales de Atletismo que Qatar quería celebrar en 2017, aunque finalmente la ciudad elegida fue Londres. Según el diario Le Parisien, la imputación se asienta en pruebas de que Al Khelaifi "validó" un pago de 3,5 millones de dólares (unos 3,1 millones de euros) al antiguo presidente de la Federación Internacional de Atletismo, Lamin Diack.

Los magistrados investigan dos pagos por un total de 3,1 millones de euros, realizados en 2011 por la sociedad Oryx Qatar Sports Investment, propiedad de Al-Khelaifi y de su hermano Khalid, a beneficio de una sociedad de mercadotecnia deportiva dirigida por Papa Massata Diack, hijo del antiguo presidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), Lamine Diack. En esta época, Doha aspiraba a recibir el Mundial de atletismo de 2017, organizado por la IAAF, y los Juegos de 2020.

Los jueces de instrucción buscan determinar si, en contrapartida de estos pagos, Lamine Diack, presidente de la IAAF entre 1999 y 2015, trabajó para posponer las fechas de organización de estos dos acontecimientos, debido a las condiciones meteorológicas del país. Además, estudian la obtención de votos de miembros de la IAAF en favor de Catar para el Mundial.

El abogado de Al-Khelaifi, Francis Szpiner, rechazó cualquier malversación de su cliente. Asegura que los fondos pagados por Oryx estaban "perfectamente rastreados" y que el directivo catarí "no validó ningún pago de cualquier naturaleza en relación con los hechos alegados". "Nasser Al-Khelaifi no era accionista ni dirigente de la sociedad Oryx en 2011. No intervino directamente ni indirectamente en la candidatura de la ciudad de Doha. Estos hechos no le conciernen", añadió.

En este dosier, alguien cercano al dirigente del PSG, Yousef Al-Obaidly, presidente de la cadena BeIn, fue imputado el 28 de marzo, también por "corrupción activa". Lamine Diack, por su parte, fue imputado por "corrupción pasiva" un día antes. Su hijo tiene una orden de arresto emitido el 18 de abril por los jueces de instrucción por sospechas de "corrupción pasiva" y "blanqueamiento agravado", según una fuente próxima al caso.

