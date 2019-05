José Luis Gayà: “La presión la tiene el Barça, nosotros nos hemos liberado”

A José Luis Gayà el fútbol ya le ha hecho callo. El velocista de Pedreguer (Alicante), lateral de corte fino y elegante, ha ganado en agresividad y ha dado un paso más en compromiso, asumiendo su liderazgo como uno de los capitanes del Valencia. Abanderado de la fábrica de zurdos de Paterna, Gayà, el segundo jugador más utilizado por Marcelino este curso, cumple 24 años este sábado, día de la final de Copa ante el Barcelona. El título es el regalo que espera para cerrar su temporada más luminosa.

Pregunta. ¿Cómo van las pulsaciones después de clasificarse para la Liga de Campeones en la última jornada?

Respuesta. El primer objetivo que teníamos que conseguir y el más importante era el hecho de entrar en Champions. Lo teníamos en la mano y no podíamos dejarlo pasar. Después de una temporada muy difícil y muy larga al final conseguimos el objetivo y eso nos ha liberado. Ahora la Copa no la vamos a jugar presionados. Vamos a intentar disfrutar de una final, la primera final de muchos jugadores. Tenemos que darlo todo e intentar ganar sin presión.

P. ¿Tenían más presión el día del Valladolid para alcanzar la Champions?

R. Ese partido no era fácil de jugar, para muchos jugadores ha sido el partido más difícil porque toda la temporada nos pasaba por delante en ese momento. El Valladolid salió intenso, nos sorprendió pero gracias al primer gol conseguimos la tranquilidad necesaria para liberarnos de tensión en la segunda parte. El del sábado también será muy difícil pero no lo vamos a jugar con tanta presión como el de Pucela.

P. Da la impresión de que la final depende de cómo se levante Messi el sábado.

R. Messi es el mejor jugador del mundo. Va a ser muy difícil pararlo porque es buenísimo pero no olvidemos al resto. Son un gran equipo. Messi es el más importante, trataremos de taparlo de todas las maneras posibles e intentaremos que no tenga el día. No será fácil. Habrá muchas ayudas pero si nos centramos sólo en él corremos el riesgo de liberar a otro rival. Es mejor que la pelota la tenga otro a que la tenga Messi, pero cualquiera de sus jugadores tiene mucha calidad y te puede hacer daño.

P. El Barça no ha podido con el Valencia esta temporada…

R. Es una final. Todo cambia. Hemos empatado dos veces. Creo que piensan que somos un gran equipo. No nos ganan y les ponemos las cosas difíciles últimamente.

P. ¿Qué ha hecho bien el Valencia para no caer derrotado con el Barça este curso?

R. Recuerdo que en Mestalla salimos muy eléctricos y en los primeros minutos marcamos. Ellos nos empataron a uno con un gol de Messi desde fuera del área y a partir de ahí dominaron y nos costó retener el balón. Su presión tras pérdida es muy buena. En el Camp Nou nos pusimos 0-2 pero apareció Messi y nos empataron. Salimos bien en los dos partidos pero ellos luego se rehicieron y nos dominaron. El Barça tiene eso, te domina, te encierra en tu área… tenemos que defender muy bien y hacerles daño en las salidas.

P. ¿A un partido se le puede ganar al Barça?

R. Lo primero que tenemos que hacer es creer que podemos ganar. El Barça tras caer en la Champions necesita un título, la presión es para ellos. Son los favoritos. Nosotros vamos a disfrutar, a intentar plantarles cara, a dar la sorpresa y a ganar.

P. Valverde llega cuestionado por el entorno.

R. Es un grandísimo entrenador que lo ha demostrado siempre. Aquí hizo un buen trabajo. Lo de Liverpool le ha hecho daño. Tuvieron un mal día y perdieron pero no se puede juzgar a un entrenador o a los jugadores por un mal partido.

P. El Valencia llega agotado, con 60 partidos a cuestas y con jugadores, como usted, con más de 4.000 minutos en las piernas.

R. Son muchos partidos, las piernas pesan, pero vamos con ilusión y el cansancio va a desaparecer. Es una final y vamos a dar lo que nos quede de energía.

P. Independientemente de lo que suceda en la final, ¿la temporada ya es un éxito?

R. Resumiría la temporada en dos partes. En la primera vuelta nos costó muchísimo arrancar mientras que la segunda ha sido espectacular a todos los niveles y en todas las competiciones. Hemos sido cuartos en liga, hemos llegado a semifinales de la Europa League y estamos en la final de Copa. Ya ha sido muy buena y todavía queda la guinda. Si ganamos sería una de las mejores temporadas históricas del Valencia a todos los niveles.

P. ¿Cómo se imagina el partido?

R. Ganándolo. Quiero vivir ese momento tan especial y sentirlo en el campo porque he tenido la suerte de jugar una final de un europeo sub-21 pero ninguno tan grande aquí. Espero un partido único, Saldremos con todo.

P. ¿Es el partido más importante de su vida?

R. Está claro. Su importancia es muy grande. A lo mejor muchos no volvemos a disputar una final, por lo tanto lo que hemos de hacer es aprovechar esta oportunidad y no dejarla escapar.

P. Su temporada es excelente, ¿la mejor de su carrera?

R. Creo que sí. La primera temporada con Nuno fue muy buena pero está es más completa a todos los niveles. Creo que soy el jugador de la plantilla que más minutos ha jugado en LaLiga. Eso era impensable hace unas temporadas.

