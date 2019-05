Aduriz seguirá en el Athletic hasta los 39 años

Aritz Aduriz (San Sebastián, 1981) cumplirá los 39 años con la camiseta del Athletic. El delantero centro rojiblanco seguirá una temporada más en el club después de llegar a un acuerdo para su renovación. El jugador no había manifestado en público sus intenciones, pero el hecho de que no se sumara a sus compañeros Susaeta, Iturraspe y Mikel Rico en la despedida tras el partido frente al Celta en San Mamés destapaba sus propósitos. Aunque el jugador no es muy dado a la exposición mediática, no hubiera sido lógica una marcha en silencio. El entrenador, Gaizka Garitano, y el director deportivo, Rafa Alkorta, ya habían adelantado la postura del club: querían que siguiera una temporada más.

Aduriz es el sexto máximo realizador histórico del Athletic (171 goles), sólo por detrás de Iraragorri (179), Gorostiza (196), Dani (199), Bata (208) y Zarra (335). Hasta hoy, el ariete ha sumado 11 temporadas en el Athletic en tres etapas diferentes, en las que ha disputado 390 partidos. Fue uno de los integrantes del equipo campeón de la Supercopa 2015-16, en cuya final anotó cuatro goles ante el Barcelona. Además, ha disputado como rojiblanco en cinco ocasiones la Europa League (es el máximo goleador con mayor edad de una de sus ediciones) y una vez la Champions. En un partido de la fase de grupos de la segunda competición europea, frente al Genk, el 3 de noviembre de 2016, marcó los cinco goles del Athletic, y se convirtió en el primer futbolista en conseguir esa marca en la Europa League, y en el más veterano en hacerlo en cualquier competición europea.

Aduriz comenzó su carrera deportiva en el Antiguoko donostiarra, donde coincidió con Xabi Alonso, Mikel Arteta y Andoni Iraola. En 1999 fichó por el Athletic y fue cedido al Aurrera de Vitoria; en 2000 se incorporó al Bilbao Athletic, y en 2002 debutó con el primer equipo, a las órdenes de Jupp Heynckes. Su primer partido fue en Copa, ante el Amurrio, y en Primera División, frente al Barcelona, el 14 de septiembre. Aunque fue convocado varias veces, jugó habitualmente con el Bilbao Athletic, bajo la batuta de Ernesto Valverde.

Al acabar la temporada, prefirió no ir cedido y fichó por el Burgos, de ahí pasó al Valladolid y, tras dos buenas temporadas, regresó al Athletic. En 2008, sin embargo, fue traspasado al Mallorca, que hizo un buen negocio con él, ya que dos temporadas más tarde lo vendió al Valencia. A finales de la temporada 2011/12, volvió al Athletic.

