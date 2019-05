Kroos renueva con el Real Madrid hasta 2023

El alemán Toni Kroos y el Real Madrid han llegado a un acuerdo para la ampliación del contrato del centrocampista hasta el 30 de junio de 2023. Su vinculación acababa un año antes, en 2022. Según ha informado esta mañana el club blanco, el medio de Greifswald, de 29 años, comparecerá ante los medios informativos a las 13.00 en la sala de prensa del Santiago Bernabéu. El campeón del mundo con Alemania recaló en el verano de 2014 en el Real Madrid procedente del Bayern de Múnich por 25 millones de euros.

Se trata de una primera comunicación oficial de la entidad de Concha Espina sobre el futuro de la plantilla tras la nefasta temporada, culminada este domingo con una nueva derrota en casa, ante el Betis (0-2). Kroos era uno de los jugadores más señalados en las quinielas para salir del club este verano, sin embargo, su contrato se ha alargado un año más.

La semana pasada, de forma extraoficial, se conoció que Zidane le había comunicado a Keylor Navas que la mayoría de los minutos en la portería serían para Thibaut Courtois. En las oficinas del club entienden que el futuro pasa por el meta belga, que cumplió 27 años el sábado, y por el que pagó al Chelsea 35 millones de euros el verano pasado después que fuera elegido mejor portero del Mundial de Rusia. Además, según los planes de la directiva, la titularidad de Courtois debería estar escoltada por un secundario como el ucranio de 20 años Andriy Lunin, contratado también el verano pasado, y cedido esta temporada en el Leganés.

El guardameta costarricense no es el único futbolista con el que ha hablado. A alguno, como a Dani Ceballos, le ha recordado que juega poco, le ha anticipado que eso no va a cambiar y le ha explicado que, a su edad, 22 años, lo que debería hacer es jugar más. Con otros, como con Bale, no ha usado el argumento de la edad, pero sí el de sus repetidas ausencias de la lista de convocados.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.