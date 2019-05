Setién no seguirá en el Betis

El Betis ha emitido un comunicado en el que anuncia que Enrique Setién dejará de ser entrenador del conjunto andaluz la próxima temporada. El cántabro, con contrato en vigor hasta 2020, deja el banquillo verdiblanco por no cumplir el objetivo de la clasificación europea, marcado por el club, y el divorcio entre su figura y la afición, que no deseaba en una gran mayoría su continuidad. En los últimos encuentros jugados en el Benito Villamarín, la grada pidió de forma mayoritaria que Setién no siguiera en el banquillo bético.

La continuidad del entrenador había creado un cisma en la dirección del club. El vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, era partidario de su destitución, mientras que el consejero delegado, José Miguel López Catalán, confiaba a ciegas en el proyecto de Setién a pesar de la caída del equipo andaluz en la segunda vuelta. El presidente, Ángel Haro, se mantenía a la expectativa. Los tres son los miembros de la comisión directiva del Betis, que toma las decisiones importantes de la entidad y a la que pertenece el propio Setién, que, lógicamente, no ha tenido opinión en cuanto a su futuro.

Setién llegó en el verano de 2017 al Betis y firmó un contrato por tres años. En su primera temporada, logró la sexta posición y una clasificación para la Liga Europa que el conjunto andaluz no conseguía desde 2013, entonces con Pepe Mel en el banquillo. En el segundo ejercicio, el Betis completó una buena primera vuelta, hasta el punto de ocupar la sexta plaza antes de la vacaciones de Navidad, pasar con solvencia la fase de grupos de la Liga Europa eliminando al Milan y llegar a las semifinales de la Copa después de un mes de enero lleno de partidos. El Betis, que no acertó en la planificación invernal para reforzar una plantilla que competía en tres frentes, se desplomó después de caer en las semifinales de la Copa ante el Valencia el pasado 28 de febrero. Eliminación que se unió a la europea ante el Rennes solo una semana antes. Desde ese final de febrero, el Betis solo ha conseguido 14 de 39 puntos, lo que le ha impedido repetir clasificación europea, al mismo tiempo que se creaba un ambiente muy en contra de la figura del entrenador en la grada del Benito Villamarín. Los dos últimos triunfos, ante Huesca y Madrid, llegaron con el equipo descolgado de sus aspiraciones europeas.

A pesar de no cumplir con el objetivo asignado, el Betis ha obtenido el triunfo en el Camp Nou (3-4) y el Santiago Bernabéu (0-2) en el mismo año por primera vez en su historia. Además, ganó en San Siro (1-2) al Milan en la fase de grupos de la Liga Europa y alcanzó las semifinales de la Copa, siendo eliminado por el Valencia. Al final, el Betis ha quedado en la décima posición. En total, Setién ha dirigido al Betis en un total de 94 partidos, con un balance de 39 triunfos, 22 empates y 33 derrotas.

El Betis decidió que Setién se mantuviera en el cargo hasta el final de la temporada después de que cayera de manera estrepitosa ante el Levante (4-0). El equipo andaluz viaja este lunes hasta Estados Unidos para disputar dos partidos en una gira que pondrá el final a la temporada. Setién ya no viajará con la expedición bética y formalizará su adiós con los dirigentes verdiblancos. La destitución del técnico se tomó en un consejo de administración celebrado el pasado viernes en el Benito Villamarín, justo después de que presidente y vicepresidente del Betis mantuviera una reunión con el propio Setién. La decisión estaba tomada pasara lo que pasara en el Santiago Bernabéu (0-2), donde el técnico y sus jugadores han obtenido un triunfo con el estilo propio del entrenador. La decisión del director deportivo, Serra, se ha acabado por imponer. El Betis será dirigido en Estados Unidos por Alexis Trujillo, miembro de la secretaría técnica, y Marcos Álvarez, preparador físico.

