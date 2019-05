Zidane: “No tenemos excusa”

Durante el partido estuvo más tiempo semiflexionado, con las manos quietas, que moviéndolas permanentemente para aplaudir. La figura de Zinedine Zidane sigue reflejando una postura incómoda, muy alejada de esa elegancia innerente de la que ha presumido siempre. Tras el partido, un nuevo mal partido del Madrid, se adentró en la sala de prensa con una sonrisa hasta que se sentó. A partir de ahí el rictus volvió a ennegrecerse.

"Yo soy responsable de esto. Cuando una temporada empieza mal y luego no te juegas nada mantener la motivacion es muy complicado. Cuando veo la semana con mis jugadores pienso que vamos a hacer un buen partido, pero luego no lo hacemos", analizó el francés. "Queremos pero no podemos, y al final se ve en el campo", incidió. "No hay excusa", amplió.

Aunque ya no tenía la coartada de que la temporada no había terminado para esquivar las preguntas sobre el futuro del Madrid, Zizou volvió a evadirse de este asunto. Ni siquiera para confirmar la continuidad de Bale, seguramente el futbolistas más señalado por él mismo a tenor de sus aliineaciones en este tramo final de temporada. "No se lo que va a pasar, sinceramente. He contado con otros jugadores y está claro para mí. Aun así, si hubiera optado por otros jugadores hoy hubiera pasado lo mismo, es la situacion la que es así. Para el próximo año puede pasar de todo", remachó.

"La culpa la tenemos nosotros. Hemos empezado mal y hemos terminado mal. En ningún momento quisimos que fuera así la temporada, siempre luchamos por estar disputando los títulos hasta el final. Ha sido una temporada muy dura, una de las más duras a nivel personal. Hemos intentado hacer todo lo posible para sacarlo adelante, para ganar y darle alegrías a la afición, y no ha sido posible", comentó Marcelo. "El Madrid nunca se fue. El Madrid siempre está bien, luchando por todo. En estos últimos siete años, hemos conseguido casi todo. Está claro que el Madrid tiene que pelear siempre, pero una temporada mala no va a cambiar lo que es el Madrid", cerró el lateral brasileño.

Quique Setién, por su parte, fue algo más críptico acerca de su continuidad en el banquillo del Betis. "En unas horas el club publicará un comunicado en el que se resolverá mi situación"; aseguró el cántabro. Y aunque pidió que no se le hicieran preguntas a este respecto, toda su comparencia sonó a despedida. "Ver a tu eqiopo jugar en sitios como este es la satisfaccion que te queda. Hemos tratado de convercerles desde el primer dia de nuestra idea. Muchas de las cosas que ha hecho este equipo quedarán en el recuerdo", comentó. Entre ellas, que el Betis es el único equipo de LaLiga Santander que esta temporada ha logrado ganar al Barcelona y al Real Madrid en su estadio.

