Valverde: “Parece que se olvida, pero somos los campeones desde hace tiempo”

“El partido nos ha servido para probar con vistas a la final de Copa”. A la explicación de Sergi Roberto, cuarto capitán, se sumaron cuantos jugadores desfilaron por la zona mixta de Ipurua. “Nuestro objetivo es irnos de vacaciones con dos títulos”, remachó el jugador azulgrana, contento por el resultado del partido “porque sin jugarnos nada los dos equipos ha sido muy disputado”. Sergi Roberto, que ejerció como volante por la derecha, reivindicó la trayectoria del campeón Barcelona: “La liga marca quién ha sido el mejor, el más regular. Hemos hecho una temporada magnífica, aunque hayamos quedado eliminados de la Champions”.

“Los números están allí y no engañan”, se sumó Ernesto Valverde. “Parece que se olvida, pero somos campeones desde hace tiempo”. Aun así, poco se habló del encuentro que cerraba la 26ª liga del Barça y sí de la final de Copa del sábado contra el Valencia, partido para el que los azulgrana solo disponen ahora de dos delanteros: Messi y Malcom. Ya descartado Luis Suárez, el técnico espera recuperar a Ter Stegen –se supone que será suplente- y mantiene la duda sobre varios jugadores: “No sé si tendremos a Coutinho, Dembélé está difícil y Arthur… vamos ver”, resumió Valverde, que se explayó con el interior brasileño: “Arrastra problemas físicos desde hace 2 o 3 meses. Ha tenido que parar ahora y no sé si estará para la final de Copa”.

Ahora se suma además la incógnita de Semedo. El lateral azulgrana, que tuvo que ser sustituido en el descanso después de recibir un golpe en la cabeza, fue trasladado a un centro hospitalario para determinar el alcance de la lesión, que es una contusión craneal y que le hará pasar una noche hospitalizado. Se sabe que pasará la Valverde justificó la apuesta por jugadores titulares en Ipurua: “El Eibar y el Valencia son dos equipos diferentes; el sábado nos vamos a encontrar un partido diferente, pero quería que los jugadores estuvieran activos para la final de Copa”, insistió el entrenador del Barcelona.

Valverde quiso quitar hierro al resultado de Eibar y a la falta de intensidad de su equipo en algunos tramos del partido de Ipurua. “El encuentro estaba marcado por el hecho de que ninguno de los dos equipos nos jugábamos demasiado”, argumentó. “En el primer tiempo salvamos bien su presión, pero, a medida que ha pasado el tiempo, ha bajado la intensidad y hemos tenido algunas pérdidas peligrosas”. Valverde particularizó en el debut de Carlos Pérez, delantero del filial: “La contienda no estaba fácil para los de arriba, pero pensamos en él para sacar algún tiro con un jugador que además va bien al espacio”.

“Ha sido un sueño”, afirmó el delantero de 21 años después de su estreno en LaLiga. “Estoy muy contento por la oportunidad que me ha dado el míster. Me ha dicho que no me escondiera, tuviera confianza y fuera descarado”. Con Abel Ruiz ante el Getafe y Carles Pérez en Eibar, el entrenador azulgrana ya ha hecho debutar a dos delanteros del filial en dos semanas –a ocho futbolistas del Barça B en total. Consciente de la oportunidad que puede tener en la final copera por las bajas en la delantera del Barça, Carles Pérez se despidió diciendo: “Ahora toca pensar en la Copa”.

“Hemos tenido opciones para ganar”, afirmó José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, que calificó con un notable la Liga de su equipo. “Pero cuando tienes a esos jugadores enfrente, siempre te entra el miedo en el cuerpo. ¿Messi? Parece que no está, pero de repente te hace un buen desmarque y es imposible pararle”.

