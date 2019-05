Scariolo confirma que Pau Gasol no irá al Mundial de China

Pau Gasol no jugará el Mundial de China, del 31 de agosto al 15 de septiembre, después de ser operado hace unos días de una fractura en el pie izquierdo que le hace perderse también las eliminatorias finales de la NBA con los Bucks. Así lo ha confirmado el seleccionador nacional, Sergio Scariolo, en unas declaraciones al diario As. "Su baja es un mazazo porque es un jugador histórico y, en términos de liderazgo, mucho más. Será la primera vez que en un gran campeonato no tengamos ni a Navarro ni a Gasol a la vez".

Gasol, que en julio cumplirá 39 años, se perderá la que hubiera sido su última cita mundialista con la selección, aunque en el horizonte todavía aparecen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La lesión en el pie izquierdo pone fin a su año más aciago en la NBA, una temporada en la que pasó de los San Antonio Spurs, donde había perdido protagonismo, a los Milwaukee Bucks, aspirantes al que sería el tercer anillo de campeón del pívot español. Gasol llegó a los Bucks el 3 de marzo como una baza que aportara experiencia y un relevo desde el banquillo, pero una semana después de su incorporación comenzó a sentir molestias en el pie izquierdo. Hace una semana pasó por el quirófano por una fractura por estrés navicular, con lo que dijo adiós al curso en la liga estadounidense y ahora, según Scariolo, también al Mundial con la selección. "Esta semana he mirado a Pau más como seleccionador que como rival", afirma Scariolo al diario As (el técnico es ayudante en los Raptors, rivales de los Bucks en la final de la Conferencia Este). "Para nosotros, Pau es importantísimo. Va a ser una baja tremenda. Lo vi en San Antonio hace un tiempo y lo vi harto. Harto de no estar en el campo. Así que creo que su decisión de tirar por la calle de en medio es la mejor. Los que queremos a Pau lo apoyamos y sabemos que ha tomado la mejor decisión. Sólo puedo desearle que su recuperación sea perfecta. Pau no sólo quería estar bien, sino competir. No se puede entender de otra manera su trade [traspaso] para estar en Milwaukee, un equipo que podía estar en unas finales. Pero Pau es un tipo racional y su línea emocional es correcta. A nivel sentimental no lo estaba pasando bien, pero tiene muchos recursos emocionales y de carácter. Hace lo correcto".

Pau, tras la operación.

La ilusión de Pau por su llegada a Milwaukee se ha transformado en decepción por los problemas físicos. Gasol ya se lesionó el quinto metatarsiano del pie izquierdo en la semifinal del Mundial de 2006 ante Argentina, y no disputó aquella final en la que la selección se proclamó campeona mundial. Ahora otra lesión le deja fuera de la cita de China. Con la selección, Gasol ha ganado desde 2001 tres medallas de oro, dos de plata y tres de bronce en los Europeos; un oro en los Mundiales, y dos platas y un bronce en los Juegos Olímpicos.

En la NBA, este ha sido su curso más gris: 27 partidos con los Spurs y solo tres encuentros y 30 minutos con los Bucks. Sus promedios, 3,9 puntos y 4,6 rebotes en total, lejísimos de los 17 puntos y 9,2 rebotes de su carrera.

