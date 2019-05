Joaquín acaba con el Huesca

Un golazo de Joaquín en el minuto 98, después de un eterno descuento por las continuas intervenciones del VAR, acabó con un digno Huesca, que peleó hasta el final frente al Betis a pesar de su condición de equipo descendido. El agónico triunfo andaluz no impidió que la grada reclamara nuevamente el adiós de Quique Setién, quien, seguramente, podría haber dirigido su último partido en el Benito Villamarín. Al Betis le queda terminar la competición en el Santiago Bernabéu contra el Madrid y solo después decidirán los rectores de la entidad acerca del futuro del cántabro. No obstante, el desplome del equipo en la segunda vuelta y el poco cariño de la grada hacia el entrenador podrían propiciar un cambio a pesar de que le esta un año más de contrato. Setién, por una afonía, no ofreció la rueda de prensa al finalizar el choque y lo hizo su segundo, Eder Sarabia.

BET 2 - 1 HUE Betis Joel, Francis (William Carvalho, min. 65), Júnior Firpo, Zouhair Feddal, Bartra, Guardado (Diego Lainez, min. 89), Tello, Joaquín, Wilfrid Kaptoum (Jesé, min. 77), Giovani Lo Celso y Loren Morón. Huesca Aleksandar Jovanovic, Etxeita, Javi Galán, Pulido, Adrián Diéguez, Gonzalo Melero (Damián Musto, min. 79), Juanpi (Cristian Rivera, min. 79), Moi Gómez, Ferreiro (Luisinho, min. 92), Yangel Herrera y Enric Gallego. Goles 1-0 min. 21: Joaquín . 1-1 min. 54: Juanpi (p). 2-1 min. 97: Joaquín . Árbitro Adrián Cordero Vega Zouhair Feddal (min. 91), Guardado (min. 69), Joaquín (min. 98), Etxeita (min. 60), Javi Galán (min. 63), Adrián Diéguez (min. 63), Gonzalo Melero (min. 69) y Luisinho (min. 96). Zouhair Feddal (min. 91), Guardado (min. 69), Joaquín (min. 98), Etxeita (min. 60), Javi Galán (min. 63), Adrián Diéguez (min. 63), Gonzalo Melero (min. 69) y Luisinho (min. 96). Pulido (min. 75). Pulido (min. 75). Estadio: Benito Villamarín

Bastante hicieron los futbolistas de ambos equipos con competir bajo 34 grados de temperatura en el Benito Villamarín. El calor ha comenzado a pegar fuerte en Sevilla y eso se notó en la escasa asistencia de aficionados al estadio bético. Los hinchas del conjunto andaluz andan también muy decepcionados por la segunda vuelta realizada por su equipo, por lo que casi todo sonó a despedida en un choque jugado a ritmo muy lento. Setién, que volvió a ser criticado por los aficionados, repitió el mismo once que cayó ante el Eibar y que debía apurar unas quiméricas opciones de clasificación europea. A medida que el Athletic goleaba al Celta, estas opciones se diluyeron. El Betis, de esta forma, no cumple con el objetivo que se había marcado de este curso de repetir clasificación continental.

Joaquín marcó de cabeza en la primera mitad y el Huesca reaccionó con un tanto de penalti de Juanpi nada más empezar la segunda. Con uno menos por la expulsión de Pulido, los visitantes solo doblaron la rodilla con el segundo misil del capitán. Un tanto de bellísima factura que entró como un obús por el centro de la meta de Jovanovic. Era el minuto 98. El destino, una vez más, fue muy cruel con el Huesca, digno en el Villamarín.

Sobre el césped, el Huesca siempre lo intentó, algo que es de agradecer a pesar de ser un equipo descendido. Lo más destacado de la primera parte llegó con las ganas de Joaquín de seguir haciendo historia a sus 37 años. El Betis lo había intentado en un disparo de Guardado y un centro de Tello, pero tuvo que ser el veterano futbolista el que marcara a los 22 minutos. Un remate de cabeza estupendo tras pase de Junior. El gol número 100 en la larga carrera profesional del portuense según el dato aportado por el estadista Fran Martínez. Se trata de su tanto número 49 con el Betis, después de haber anotado 30 con el Valencia, 10 con el Málaga, siete con la Fiorentina y cuatro con la selección española.

El Huesca tuvo su opción en los pies de Melero. Solo en el área bética, lanzó al palo de Joel, que le ha quitado el puesto a Pau en los últimos partidos ligueros. Mejoró el Huesca en la segunda mitad y Juanpi fue objeto de penalti por Feddal. El colegiado cambió la amarilla al delantero del Huesca por penalti después de la revisión de la jugada. El Betis gozó de ocasiones, pero ha llegado al tramo final de la Liga muy fundido. Incluso después de la expulsión de Pulido, también con la intervención del VAR, le costó una barbaridad llegar a la meta de Jovanovic, impresionante en un mano a mano con Loren. Lo Celso lo intentó en un par de ocasiones y llegó un alargue de ocho minutos que se le hizo eterno al Huesca. Por el calor y por las ganas de un futbolista genial que dedicó sus goles al público y a su entrenador. Nadie contaba con el disparo de Joaquín, que acabó con el Huesca. En la celebración, el extremo se quitó la camiseta y vio la quinta cartulina amarilla, que había estado evitando durante bastantes jornadas. Por ese motivo, no estará en el Santiago Bernabéu para poner el fin a un ejercicio que pintaba muy bonito para el Betis y que ha terminado en una importante decepción. El Huesca, competitivo, no tiene más remedio que pensar en la próxima temporada y buscar el regreso a Primera.

