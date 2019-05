Dmitrovic sostiene al Eibar ante un Betis triste

El Eibar enlazó su segunda victoria consecutiva al derrotar al Betis, que se pierde en una mediocridad poco acorde a lo apuntado durante buena parte de la temporada, la de su regreso a Europa. Triste y poco afortunado, el equipo de Setién apura el ejercicio como un boxeador noqueado. No es que sus jugadores no lo intenten. Simplemente es que no pueden ni creen verdaderamente en lo que hacen. En la posición 13ª tras esta derrota, el Betis dijo adiós a sus escasas opciones europeas. Lo curioso del asunto es que, por opciones, tuvo incluso posibilidades de ganar el partido. Pero cuando no hay fe ni alma, la suerte tampoco acompaña. Ante este Eibar que ha alcanzado ya unos estupendos 46 puntos, los verdiblancos se encontraron en la segunda parte con un espléndido Dmitrovic. El portero del Eibar le detuvo un penalti a Lo Celso y realizó hasta tres intervenciones portentosas en ocasiones diáfanas de Guardado, Bartra y Jesé. El Betis, en definitiva, volvió a mostrar su falta de pegada, que lo condena jornada tras jornada. Ya son cuatro partidos seguidos sin conocer la victoria (cuatro derrotas y un empate), una racha negativa que lo condena a la parte más baja de la clasificación. El Eibar, un club modélico, celebró el triunfo con una fiesta en el césped de Ipurua.

EIB 1 - 0 BET Eibar Dmitrovic, Pablo De Blasis, José Ángel (Jordi Calavera, min. 92), Sergio Álvarez, Ramis, Joan Jordán, Escalante, Marc Cucurella, Pedro León (Paulo Oliveira, min. 61), Orellana y Sergi Enrich (Kike García, min. 84). Betis Joel, Francis (Diego Lainez, min. 73), Júnior Firpo, Zouhair Feddal, Bartra, Giovani Lo Celso, Wilfrid Kaptoum (Jesé, min. 83), Joaquín, Guardado (William Carvalho, min. 80), Tello y Loren Morón. Goles 1-0 min. 45: José Ángel . Árbitro Ignacio Iglesias Villanueva José Ángel (min. 78), Ramis (min. 66), Escalante (min. 86), Bartra (min. 53) y Tello (min. 57). José Ángel (min. 78), Ramis (min. 66), Escalante (min. 86), Bartra (min. 53) y Tello (min. 57). Estadio: Ipurua

Agarrados a consignas como el orgullo, la fidelidad al escudo o la dignidad, Eibar y Betis afrontaron un partido de escasa tensión competitiva, donde estaban en juego las remotas opciones de clasificación europea de ambas escuadras. Del conjunto de Setién está prácticamente todo dicho. Pide a gritos el final de la temporada después de un curso que se antojaba ilusionante y que ha acabado en desplome. La escasa tensión competitiva del equipo andaluz se reflejó, por ejemplo, en que su portero, Joel, intentara jugar como el meta Higuita en los años noventa. Es decir, no tuvo ningún rubor en lanzarse a desbordar a dos jugadores del Eibar dentro de su propia área. Una acción circense que no acabó en gol del equipo vasco de milagro. Tampoco se entendió que los futbolistas del Betis no buscaran con más insistencia a Tello, su futbolista más vertical y el único con capacidad para desbordar a los rivales.

El Eibar siempre dio más sensación de peligro. Joel, además de sus excentricidades, salvó hasta en tres ocasiones a su equipo. Tres paradas de entidad ante dos remates de Orellana y uno de Escalante. Fue el lado bueno del sustituto de Pau, que pudo hacer más en el gol de Cote, al filo del descanso, con la defensa andaluza haciendo la estatua en la jugada de estrategia del Eibar. Cote, que lo había pasado mal en el primer tiempo con una actuación muy discreta, ni celebró el gol, bastante afortunado. En el camino, el Betis, que jugaba a ratos, en los detalles de Lo Celso, tuvo una clara opción en un remate del argentino al palo.

Los de Setién se la jugaron en el segundo tiempo. Dejaron huecos en busca del empate y dotaron a su fútbol de más verticalidad. Después de una acción de Jordán bien resuelta por Joel, el partido se jugó en una sola dirección, la de la meta de Dmitrovic. A pesar de la melancolía que le invade, en el Betis juegan futbolistas de indudable calidad, caso de Lo Celso, Guardado, Joaquín o Tello, que combinaron de manera precisa para ir acumulando una ocasión tras otra.

Guardado tuvo la primera y Lo Celso, la más clara en un penalti que Iglesias Villanueva concedió tras consulta con el VAR. Dmitrovic realizó una parada de balonmano, con los pies, para acabar de frustrar a este Betis tan castigado. A pesar de la decepción, los de Setién lo siguieron intentando. Dmitrovic aumentó su protagonismo con dos intervenciones fantásticas ante Bartra y Jesé. Coletazos de rabia de un Betis que se desangra en un curso que se le está haciendo demasiado largo. Sin suerte y sin gol, preso de la ansiedad, el grupo pide a gritos la llegada de las vacaciones. El Eibar, fantástico, fuerte y sabiendo jugar sus opciones, tiene razones para festejar los 46 puntos que ondean orgullosos en su casillero. El inesperado gol de Cote bastó a pesar de que Orellana buscó el segundo en el tramo final. Joel acabó con las ilusiones del delantero chileno.

