Nadal: “Hay cosas que sabéis de mi físico y otras que no”

Después de cinco días en Madrid y dos suspensiones de su rueda de prensa, puesto que un virus estomacal le retuvo casi todo el domingo en la cama y ayer tampoco tenía el cuerpo para mucho trote, Rafael Nadal habló. Compareció ante los periodistas en la Caja Mágica y dijo encontrarse mejor, aunque el peaje físico es evidente. El lunes entrenó a medio gas y este martes incrementó el ritmo, compartiendo sesión con el noruego Casper Ruud, pero no las tiene todas consigo Nadal.

“El domingo me levanté así, con un virus en la barriga”, contó, “y no os voy a engañar: no tengo sensaciones súper positivas a nivel corporal. Hoy he podido entrenarme durante más o menos una hora y media, y espero poder mejorar un poco más y que siga la evolución. Cuando sales de este tipo de procesos el cuerpo está más débil de lo habitual, y hay mayor riesgo para ciertas cosas, pero este torneo es muy importante y espero que esto no me afecte”.

Llega Nadal al torneo cargado de dudas, habiendo ofrecido un discreto nivel de juego tanto en Montecarlo como en Barcelona. Sin embargo, dice estar en un “camino positivo” pese a todo lo acontecido durante los últimos tiempos. “Ojala hubiera llegado aquí con cuatro títulos”, expresó, antes de enviar un enigmático mensaje que sigue la línea de lo que comentó en Barcelona, cuando dijo que le estaban ocurriendo “demasiados altibajos no tenísticos”.

Esta vez, dirigiéndose a los periodistas, indicó: “Sé lo que me ha ocurrido en estos últimos 18 meses; hay cosas de mi físico que sabéis y otras que no”. Y prorrogó: “Mi sensación general, a pesar del proceso que he pasado, es que me siento mucho mejor que hace dos semanas. Estoy disfrutando de entrenar y de jugar cada día. Que pueda jugar bien aquí o no, ya lo veremos... Si recupero las buenas sensaciones, voy a tener más opciones de ganar y los demás lo tendrá un poco más difícil”.

Sin títulos, París y “preguntas capciosas”

Cuestionado sobre si la ausencia de títulos a estas alturas supone un déficit anímico muy elevado de cara a Roland Garros, manifestó: “Es mejor haber ganado torneos antes de París, pero no creo que para ganar allí tenga que ganar algún torneo antes. Necesito llegar sano y jugando bien a tenis; si eso ocurre, mis opciones estarán ahí, y si no, no”.

Accedió muy serio a la sala Nadal, al que se le fue torciendo el rictus. Y se molestó cuando una periodista le preguntó sobre las diferencias salariales en el tenis, aspecto que ha comentado en repetidas veces, recientemente en el Godó. “No sé en qué se basan en el fútbol, en el golf, o en el modelaje... ¿Por qué las mujeres ganan más que los hombres en el tema de la moda? No lo sé, pero ahí tampoco hablamos todo el día de diferencia salarial. Entiendo la pregunta, pero llega un momento dado en el que estamos haciendo todo el rato preguntas capciosas y buscando la polémica”, señaló.

“Intento evitar la hipocresía”

“Yo habitualmente intento evitar la hipocresía y contesto, y aunque lo haga de manera correcta y ecuánime a vosotros os interesa más un titular que pueda vender que lo que yo diga, así que no voy a contestar más sobre este tema. Creo que contesto de manera coherente y correcta, y a veces se tergiversan mis palabras. Tengo madre y hermana, y son de las personas que más quiero en este mundo. Qué más quiero yo que hombres y mujeres seamos exactamente iguales y tengamos los mismos derechos”, continuó.

“Quien gane más o quién gane menos... Es algo que en algunos aspectos del tema laboral, las mujeres ganarán más y en otro los hombres ganarán más. Lo que tenemos que conseguir es que no por ser hombre o ser mujer, se gane más o se gane menos; se tiene que ganar más o menos en función de la calidad de tu trabajo o por lo que tú seas capaz de vender o generar. ¿Todo lo demás? Lo siento, pero es hipocresía y no voy a defender ni decir nada más de lo que os he dicho en este momento, porque después las cosas se salen de lo que he dicho siempre”, resolvió.

