Muguruza vuelve a tropezar en Madrid

Quiere Madrid más de Garbiñe Muguruza. Y quiere dar más la hispanovenezola a Madrid, pero no lo consigue. Tras ocho participaciones, los octavos de final alcanzados en 2018 seguirán figurando como su mejor resultado. No termina de encontrarse la hispanovenezola, deseosa de realizar por fin una gran actuación en un torneo en el que se siente querida y en el que es la principal atracción para el público. Impaciente por momentos, alternando grandes puntos con errores no forzados, Muguruza cayó presa de sus dudas en la primera ronda del Mutua Madrid Open y acabó despidiéndose a las primeras de cambio, tras ser derrotada por la croata Petra Martic (7-5, 7-6).

“Vamos Garbiñe, haz lo que tú sabes”, se podía escuchar a un espectador tras el dubitativo comienzo de Muguruza en el primer set. La grada de la Caja Mágica, volcada en todo momento con la tenista de casa, trataba de animarla en el que era su estreno esta campaña en tierra batida tras perderse el torneo de Stuttgart por un virus estomacal. Pero Martic, que llegaba de ganar recientemente en Estambul, no estaba por la labor de facilitar la misión. La croata, ayudándose de su potente servicio, siendo sólida al resto y dejando que fuera su rival la que se enredara en sus propios errores, consiguió romper el servicio en dos ocasiones. De la primera se repuso inmediatamente Muguruza, que incluso llegó a disponer de una bola de set al resto. Pero no la aprovechó, y acabó sucumbiendo tras volver ceder su saque.

En el segundo parcial el guion apenas varió. Ya sin red, Muguruza continuó cayendo en la trampa de la croata, de la que no supo salir en ningún momento. Errática y ansiosa por ganar los puntos antes de tiempo, no supo consolidar el break que consiguió mediado el set y volvió a desaprovechar una nueva bola de set al resto. Aunque en esta ocasión se llegó al tie break, pronto quedó claro que hoy tampoco era el día. En ningún momento plantó cara en el desempate, en el que cayó por 7-2 ante una más que firme Martic y terminó por despedirse del torneo, dando la primera gran sorpresa.

“Creo que jugué bien. A ratos sentí que estaba controlando el partido y también tuve mis opciones. Pero tuve un despiste y ella, que jugó muy bien, lo supo aprovechar, mientras que yo no supe cerrar los sets. Tengo que ser más inteligente jugando”, expresó en la sala de prensa Muguruza, que se mostró disgustada por irse otra vez demasiado pronto, habiendo dejado 41 errores no forzados por el camino, en contraste con sus 44 winners: “Quería jugar más partidos aquí. Es solo un torneo, es muy importante, pero por suerte la semana que viene hay otro. Veré el partido, veré que tengo que mejorar y me prepararé mejor para Roma y Roland Garros”

La derrota supone un nuevo golpe para la hispanovenezolana en Madrid, donde acumula ya tres eliminaciones en primera ronda. “Es un resultado triste. Siempre vengo aquí con muchas ganas de jugar y por una cosa o por la otra nunca llego al final del torneo”, decía Muguruza sobre sus malos resultados en el Mutua Madrid Open. Además, confirma las malas sensaciones en este principio de año, lleno de dudas y con el reciente borrón de las dos derrotas individuales en la Copa Federación ante Bélgica. Tras caer eliminada en la segunda ronda de Australia, en el primer Grand Slam del año, solo ha podido ganar el título de Monterrey y ocupa actualmente el puesto número 20 en el ranking WTA, lejos de los puestos de honor.

