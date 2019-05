Iker Casillas comienza una lenta recuperación

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, telefoneó este jueves a Iker Casillas para interesarse por su estado tras el infarto que sufrió el miércoles, y según dijeron fuentes presidenciales, le encontró “muy animado”. “Estaba de muy buen humor, muy animado”, dijeron desde la Presidencia, e indicaron que la llamada se produjo al mediodía, “tan pronto” como el avión de Rebelo de Sousa aterrizó en Portugal procedente de un viaje de Estado a China. Casillas, según el equipo de Rebelo de Sousa, “estaba muy contento de hablar con el presidente, y le agradeció mucho la llamada, que fue muy breve”, porque debían hacerle más pruebas médicas.

La llamada del presidente portugués es una prueba más del enorme interés que genera el estado de salud de Casillas en Portugal, donde lleva residiendo desde julio de 2015. El guardameta, que cumplirá 38 años este mes, eligió el Oporto como destino tras abandonar el Real Madrid hace cuatro años, y llegó con la carta de libertad después de haber defendido la portería blanca durante 16 temporadas.

A su llegada a Oporto, Casillas y su familia se instalaron en Foz do Douro, una localidad de casi 11.000 habitantes, situada en la zona marítima occidental en la que desemboca el Duero en el Océano Atlántico. Allí no resulta extraño ver a Casillas recorriendo en bicicleta el paseo marítimo, o caminando por las calles principales. Dos años después, el jugador y su familia se cambiaron de domicilio, pero no abandonaron una zona desde la que se desplaza en coche a la Ciudad Deportiva del Oporto.