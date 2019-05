Ferrer: “Me faltó conseguir algo grande”

A mediodía, David Ferrer (Xàbia, 37 años) aparece trajeado en la Caja Mágica mientras el reloj inicia la cuenta atrás para el adiós. Después de toda una vida con la raqueta en la mano, el alicantino pondrá el broche a su carrera en Madrid, la próxima semana, porque así lo ha querido él. “Aquí es donde más apoyo he sentido. Aquí el público es muy fan del tenista de casa, forma parte de ti durante el partido”, reflexionaba en su penúltima comparecencia ante los periodistas, en la que departió sobre los sentimientos que le acompañan en este último torneo.

“Quería acabar así, de la mejor manera posible, siendo competitivo y jugando en esta pista central. Creo que es la mejor manera de poner el colofón a mi carrera”, expresó. “Me imagino que en los próximos días viviré muchos momentos especiales, pero de momento quiero estar concentrado y jugar un buen tenis. Quiero aparcar las emociones y disfrutar de cada sensación que tenga en el partido”, prorrogó el tenista, que se marcha con 27 trofeos individuales y tres Copas Davis a las espaldas, sin ningún reproche que hacerse.

“He sido muy regular. Quizá me faltó conseguir algo grande, un Grand Slam [jugó la final de Roland Garros 2013], pero creo que he aportado mi granito de arena al tenis español”, indicó Ferrer, que ha tenido tiempo de sopesar y rumiar bien la despedida del circuito. “Lo decidí el año pasado. Desde entonces tuve tiempo para descansar y estar más tiempo con mi familia. Me siento feliz de poder acabar así, disfrutando de los últimos partidos. Sobre todo, me siento bien. Ahora quiero otra vida más pausada y tengo ilusiones por hacer otras cosas”.

“No podré darle al tenis todo lo que él me ha dado a mí, porque eso es imposible…”, contó, “pero seguiré vinculado porque me encanta, aunque ahora necesito estar desconectado y estar con mi familia. Tengo mi academia en Xábia y estaré vinculado a ella, y también jugaré algunos torneos del senior tour. Mi proyecto, a corto plazo, son mi mujer y mi bebé. El mañana no me da miedo, ahora quiero pensar en el día a día, no más allá”, precisó.

Un último deseo: terminar con Federer

Preguntado con qué se queda, fue claro: “Ha sido una sorpresa el reconocimiento que he tenido de todo el público, ese cariño y todas esas muestras de apoyo. Para mí eso ha sido lo mejor, las muestras de afecto. Me quedo con cómo me valoran como persona. El tenis ha sido mi segunda familia, con grandes amigos y muy buenos compañeros, porque eso no es fácil en un mundo tan competitivo como este”.

Y, puestos a ponerle el lazo a su carrera, escogió: “¿Contra quién me gustaría jugar mi último partido? Terminar con Roger Federer no estaría nada mal. Nunca he conseguido ganarle, y no digo que ahora vaya a hacerlo, así que poder acabar con uno de los mejores de la historia sería espectacular. Acabe con quien acabe va a ser muy bonito para mí, porque va a estar la gente que más quiero. Que fuera Rafa [Nadal], con el que tengo una buena amistad, también estaría bien”.

Pensando en el mañana, Ferrer habla de una sucesión natural. “Recuerdo cuando estaban Albert Costa, Moyà, Ferrero… También se estaba acabando esa generación y había dudas sobre si podríamos seguir esa estela, pero la seguimos y competimos igual e incluso a veces mejor que ellos. En España hay muy buena base. Si comparamos todo con Nadal, nos equivocaremos. Lo que ha conseguido él no lo ha hecho nadie. Si lo comparamos todo con él, no se valorará lo que hagan los jóvenes. A Rafa hay que disfrutarlo y cuando él se vaya vendrán otros”.

“LA RELACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO VA MUY BIEN” Feliciano López, durante el acto en la Caja Mágica de Madrid. JuanJo Martín EFE Aunque aún siga en activo, Feliciano López estrena este año su condición de director del Mutua Madrid Open. “Cuando vea a mis compañeros competir, seguro que me va a dar un poquito de pena... A los deportistas nos pica un poco el orgullo, pero ahora me toca estar en otra posición”, expresó el toledano. “Me da mucha pena el adiós de David”, continuó López, de 37 años, “porque son muchas las emociones que hemos vivido juntos”. Y se refirió acto seguido al magnífico cartel que tiene este año el torneo. “Hemos tenido la suerte de poder tener prácticamente a todos. Quiero que la gente sea consciente de que vamos a tener a tres de los mejores de la historia aquí, esta semana. Salvo esta semana, veo difícil que puedan volver a coincidir”. “Cuando estos tres [Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic] se retiren, vamos a sentir un pequeño vacío. Han construido la época más impresionante que hemos vivido. Eso va a quedar ahí para la historia y no va a volver a repetirse”, ensalzó, a la vez que dijo no haber interferido directamente en el aterrizaje de Federer: “Es la mejor noticia que podíamos esperar, aunque yo no participé en su decisión de volver aquí…”. Por último, Feliciano se refirió a la continuidad del evento en la capital española. Hace unas semanas se filtró el posible acuerdo entre al Ayuntamiento y la empresa propietaria el torneo, Madrid Trophy Promotion, para prorrogar la estancia durante una década más, pero no se ha llegado a materializar la noticia. En este sentido, López afirmó: “Las cosas van muy bien, seguramente pronto tendréis noticias. La relación del torneo con el Ayuntamiento es muy buena. Las cosas van por el buen camino”.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.