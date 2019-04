Atlético - Valladolid en directo, LaLiga Santander en vivo

Narrador deportivo

Pese a la dimensión del rival, no debe renunciar el cuadro blanquivioleta a los tres puntos que hay en juego en el Metropolitano. Es el que más se juega esta tarde. Su situación no le permite hacer elecciones de escenarios donde sí competir. Ni tampoco su calendario. Restan cuatro jornadas y, al margen de la visita al coliseo rojiblanco, los de Sergio González tienen que enfrentarse a un Athletic Club que pelea por la Europa League, a un Rayo Vallecano que quiere aspirar a un milagro y a un Valencia que no va a renunciar a esa cuarta plaza que da acceso a la Champions League.