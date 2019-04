“El gol de Llorente quizá es mano”

Los cinco últimos minutos fueron tortuosos para Pep Guardiola. El técnico catalán no dejaba de mover los brazos, de dar indicaciones, de transitar de arriba abajo el área técnica. Su equipo se evaporaba poco a poco de Europa, y más cuando el árbitro anuló el gol de Agüero en el minuto 93. La decisión dejó al City de Guardiola fuera de las instancias finales de la Champions por tercera temporada consecutiva y colocó al Tottenham en su primera semifinal desde 1962, cuando lo eliminó el Benfica de Eusebio.

“Apoyo el uso del VAR, pero quizá desde un ángulo el gol de Llorente es mano y quizá desde el que vio el árbitro, no”, declaró Guardiola a la BBC. “Es cruel, pero es lo que hay y tenemos que aceptarlo. Después de veinte minutos íbamos 3-2 arriba. En la segunda parte creamos muchas oportunidades y marcamos el gol que necesitábamos. Desafortunadamente, no acabó bien”, lamentó, antes de remachar: “Soy fan del fútbol justo y si es fuera de juego no se puede hacer nada”.

Fernando Llorente, autor del 4-3 definitivo, no desmintió a Guardiola. “Yo estaba cagado, pensaba que me lo anulaba; sabía que le había dado con la mano aunque la tenía pegada al cuerpo. Y en el tanto de Sterling... yo miraba a mis compañeros, que ya estaban tirados en el suelo, y de repente vemos que es fuera de juego. Ha sido de película”, expresó en la Cadena COPE. “Perdí una final con la Juve [ante el Barça en 2015] y creo que el destino me debe otra final de Champions”.

“Es momento de descansar y recuperarse”, concluyó Guardiola, que este sábado se mide al Tottenham otra vez, en un duelo decisivo en la lucha del título de Liga inglesa. “Nos tenemos que levantar, hemos peleado nueve meses por la Premier y lucharemos por ganarla hasta el final”.

