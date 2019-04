Micic frustra el regreso del Barça a los cuartos de final

La vuelta del Barcelona a unos cuartos de final de la Euroliga tres años después de haber sido eliminado por el Lokomotiv Kuban y de sumirse en la peor crisis de su historial europeo acabó con derrota en Estambul. Su verdugo en el primer envite de la eliminatoria al mejor de cinco partidos fue Vasilije Micic, el base que gusta al propio club azulgrana, al Real Madrid, a otros equipos de media Europa y también consta en la agenda de algunos de la NBA. Fue el diapasón que marcó el camino hacia el triunfo del Anadolu Efes en su primer envite con el equipo de Svetislav Pesic.

ANADOLU EFES, 75; BARCELONA, 68 Anadolu Efes: Micic (21), Simon (3), Anderson (5), Moerman (12), Dunston (11) –equipo inicial-; Larkin (12), Beaubois (2) y Pleiss (9). Barcelona Lassa: Heurtel (12), Blazic (4), Claver (5), Singleton (5), Tomic (14) –equipo inicial-; Pangos (12), Hanga (7), Smits (9), Oriola (0) y Kuric (0). Parciales: 26-15, 14-21, 18-13 y 17-19. Árbitros: Pukl, Lottermoser y Koromilas. Señalaron una antideportiva a Dunston y técnicas a Tomic y Ataman, entrenador del Efes. Sinan Erdem Dome. 14.958 espectadores. Primer partido del ‘playoff’ de cuartos de final. El segundo partido se juega este viernes a las 19.00 horas también en Estambul.

El entrenador serbio puso el foco sobre su compatriota desde la relación de los quintetos de salida. Incluyó en el suyo al esloveno Jaka Blazic, con la misión específica de frenar a Micic. No lo consiguió. El 22 del Efes impuso su ritmo, pausó o aceleró las acciones de su equipo a conveniencia, asistió y anotó cuando lo estimó oportuno. El Efes llegó a dominar por 13 puntos (24-11) en un primer tiempo ya descorazonador para el Barcelona.

Las rotaciones programadas y la ración de banquillo en el segundo cuarto coincidió con la aparición de Pangos en sustitución de Heurtel en el Barcelona. El base canadiense le dio otro cariz al juego de los suyos, más rápido e incisivo. Y Larkin, otro jugador por el que se interesó en su día el Barcelona y el relevo de Micic en el Efes, no empezó bien. El Barcelona igualó el partido, literalmente, a 36, mediado el segundo cuarto. Tuvo mérito la reacción frente a un rival que, además de Micic, explotó a fondo su surtido de tiradores desde larga distancia. El Barcelona no respondió con la misma moneda, entre otras cosas porque Singleton no estuvo fino en el tiro, y Kuric y Oriola, ni en el tiro ni en el juego. El rebote ofensivo, en cambio, le permitió mantener las espadas en alto.

Hasta siete jugadores anotaron los 12 triples del Efes, entre ellos su pívot Bryant Dunston, que tan poco se prodiga en una especialidad poco propicia para sus aptitudes. El Barcelona tuvo que apechugar con esa dura carga, mazazos que no fue capaz de evitar ni contrarrestar con solo seis triples anotados de los 23 que lanzó. Larkin entró en combustión precisamente en el último cuarto. El Efes volvió a ampliar su ventaja y se plantó con 12 puntos de renta a falta de tres minutos para el final (71-59).

Cuanto peor estaba, mejor jugó el Barcelona. Apretó las tuercas en la defensa en transición y el Efes perdió la estabilidad de su juego. Heurtel, Blazic y un triple de Hanga ejecutaron en un abrir y cerrar de ojos para poner a su equipo a cinco puntos (71-66). Quedaban dos minutos y diez segundos. La amenaza del Barcelona se cernía sobre el equipo turco. Sus jugadores siguieron fallando, pero capturaron varios rebotes ofensivos providenciales.

La precipitación se contagió al Barcelona, a Blazic, que se jugó mal y a destiempo un triple. El tiempo acuciaba ya al Barcelona y al Efes le quemaba el balón en las manos. Hasta que llegó, una vez más a las de Micic. El base serbio, de 25 años, remató con una canasta, un adicional y otro tiro libre para cerrar su cosecha: 21 puntos, tres rebotes y siete asistencias. Fue el hombre del partido.

