“Estamos trabajando para volver el año que viene”

En las abarrotadas gradas de Mestalla se generaron olas animosas. No artificiales, sino inevitablemente unidas a las referencias que llegaban desde la hierba. Es curiosa la arquitectura del campo del Valencia. En lugar de vibrar, acuna los asientos. El crecimiento de la marea depende del estado de ánimo de los aficionados, tan pasionales en lo bueno como en lo malo. Eso sí, cuando la noche se presenta luminosa, como ante el Madrid, las olas vienen y van sin que nadie pierda el paso.

Como buen barco en ruta contó con su orquesta. La Unió Musical de Torrent animó el antes y el durante de un partido festivo. Quien puso el ánimo puso la fiesta. El Valencia resultó el mejor anfitrión, también para que nada desapareciera de su casa. No en vano sumó su 17º partido consecutivo sin conocer la derrota, la mejor racha de un equipo europeo de entre las grandes ligas. Los números que sobresalen de un lado, caen por su propio peso en otro. Los dos goles que encajó Keylor Navas en Mestalla supusieron el 59º y el 60º de la temporada para el Real Madrid, en los 49 partidos oficiales que ha disputado (1,2 por encuentro).

Keylor: “Tengo contrato, pero si el míster me dice váyase...” Acabó el encuentro en Mestalla con una nueva derrota del Madrid, la novena en LaLiga, y dos goles más en contra, 61 en total en toda la temporada, los mismos que el Huesca con un puñado de partidos menos que los blancos. Keylor Navas fue de los primeros en dar explicaciones a pie de césped. “Hay que aprender para que las cosas sean diferentes en el futuro, porque este club tiene que ganar”, señaló el costarricense. El guardameta madridista no esquivó el debate abierto en la portería y habló también de futuro. “Siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí y convencer al míster de que puedo jugar. Yo tengo contrato y quiero estar aquí, pero si el míster dice váyase..., qué voy a hacer. Yo voy a pelear mientras esté aquí”, cerró.

“No puedo reprochar nada a mis jugadores”, aseguró Zinedine Zidane. Si algo sonó más contundente que esa frase fue la siguiente: “Es un momento complicado de una temporada complicada”. El francés no concederá una crítica sobre ninguno de sus jugadores. En Valencia volvió a asegurar que no tomará nota de ninguno de ellos en lo que queda de temporada. “De examen nada”, dijo. Toda su conclusión acerca de lo ocurrido fue la falta de puntería. “Jugamos contra un buen Valencia. Ellos se juegan mucho y a lo mejor esto ha sido la diferencia”, reconoció el francés, que, sin embargo, no cuestionó el resultado. “Normalmente, digo que los resultados son justos, lo acepto, es así. Ha sido un partido igualado en el juego”, resolvió Zizou.

“No estamos bien”, reconoció Casemiro. “Estamos mal todos. Hay que entender que el rival es un gran equipo, es difícil en su campo, pero yo creo que hemos trabajado para haber conseguido más”, amplió el brasileño. “Estamos en un momento complicado, sabemos que es un año difícil, pero estamos trabajando para volver bien el año que viene, porque el Madrid siempre vuelve”, remarcó. Quien volvió al once nuevamente fue Marcelo, muy exigido durante todo el encuentro por Rodrigo, uno de los futbolistas más destacados del Valencia. “Marcelo es Marcelo, a mí me gusta como juega, es un jugador importante”, le defendió su entrenador.

“Defensivamente estuvimos muy bien, para ganarle a este equipo tienes que hacer un partido completo y nosotros lo logramos”, analizó orgulloso Garay. El argentino sumó su cuarto gol al Madrid a lo largo de su carrera. “Tuvimos una ocasión tras otra y nos pudimos ir al descanso con un gran resultado, pero contra este tipo de equipos no puedes perder la concentración ni un instante porque te hacen gol”, valoró el jugador. “Me quedo con el juego, con el nivel demostrado y con la superioridad sobre el Madrid. Nos metieron ese gol de Benzema que si hubiéramos ido más apretados en el marcador no nos lo hubieran metido. Estamos muy, muy satisfechos con lo que hicimos”, se sumó, por su parte, Marcelino García Toral. “No recuerdo ninguna ocasión del Madrid”, reconoció Parejo, uno de los futbolistas más destacados del partido, auténtico dominador del centro del campo.

Acabada la música y celebrada la victoria el Valencia recogió los puntos y se llenó de todo ese entusiasmo que le faltó al Madrid. Es lo que tiene organizar una fiesta en casa, que si todo sale bien no cuesta tanto recoger.

El peor registro de derrotas en 20 años Con la derrota en Mestalla, el Real Madrid perdió su noveno partido de Liga de los 30 disputados esta temporada, su peor registro de derrotas a estas alturas desde el curso 98-99 (10). En la contabilidad de todas las competiciones, los blancos suman 15 derrotas, un dato que le acercan a sus peores datos históricos. Solo en cinco temporadas el número fue superior: 16 en la 2001-02 y la 2008-09; 17 en la mencionada 98-99; 18 en la 95-96 y 1984-85. En cambio, el Valencia sigue enrachado y suma 17 partidos sin perder. Los de Marcelino están a un punto del Getafe en la pelea por la cuarta plaza.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.