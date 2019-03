Sandra Sánchez y Damián Quintero lucharán por su quinto oro seguido

“Cada vez que escucho ‘Sandra, eres grande’ desde las gradas me da la risa…”, cuenta Sandra Sánchez, que mide 1,53. Y le da la risa de verdad. Siempre se ríe a carcajada limpia. “Es que estoy contenta”, añade. Son las 11.30 de la mañana y acababa de clasificarse para la final del Europeo de Guadalajara. El sábado por la tarde luchará por el oro. Igual que Damián Quintero. Los dos karatecas españoles buscan su quinto seguido. “Ostras qué mal lo he pasado hoy. Uffff, me he notado muy nervioso en la primera y segunda ronda. He dormido mal, costó coger el sueño, me he despertado 14 veces y me he pasado la noche divagando”, dice Quintero en las entrañas del Pabellón Multiusos de Guadalajara.

"Yo también he dormido regulín, no me gusta la almohada del hotel y me he pasado la noche dando vueltas. Súmale que es el Europeo y siempre da unos nervios especiales…”, le hace eco Sandra. Parece mentira que estén compitiendo por su quinto oro seguido. “Competimos mucho y eso nos ayuda a salir al tatami con una seguridad y una confianza diferente, sí; pero el Europeo y el Mundial siempre tienen algo especial y lo notas”, apunta la campeona del mundo. El sábado se medirá a la italiana Viviana Bottaro; mientras que Quintero al turco Sofuoglu Ali. Las rondas previas de este jueves han empezado a las 9 de la mañana; a las 6.30 han sonado sus despertadores y a las 8 estaban en el pabellón. Entre una ronda y otra van repasando los katas para la siguiente.

Carteles en la sala de calentamiento de los atletas reivindicando la presencia del Kárate en los Juegos de París de 2024. E. G.

Nuevo sistema de puntuación

El sistema de competición y de puntuación ha cambiado por petición del COI (Comité Olímpico Internacional). “Para que sea más objetivo”, explica Jesús del Moral, seleccionador. La nueva puntuación se estrenó a finales de enero en la Premier League de París. Antes, cada karateca se enfrentaba a otro. Es decir, entraba al tatami, enseñaba su kata, y esperaba que lo hiciera su rival. El ganador lo elegían cinco jueces con dos banderas de colores diferentes sentados alrededor del tatami. Ahora, la puntuación es numérica (como en el patinaje, por ejemplo). Los karatecas hacen liguillas en grupos de ocho. Los jueves, siete, están sentados en una mesa y puntúan a través de una tableta. La puntuación evalúa la parte técnica (70%) y la parte atlética (30%); pero nadie tiene muy claros todavía los baremos.

ampliar foto Sandra Sánchez, tras acceder a la final del Europeo de kárate en Guadalajara. E. G.

Quintero y Sánchez superaron tres rondas preliminares y el sábado en la final ya tendrán enfrentamiento directo. “Yo creo que este sistema es aburrido para el público. Son rondas, no te enteras muy bien –las puntuaciones van saliendo en una pantalla- y la gente se lía demasiado… Es lo que hay. Se supone que se ha hecho para que sea menos subjetivo como antes pasaba con las banderas, pero se ha perdido el show, la espectacularidad y esa cosilla del enfrentamiento directo. Creo que los competidores al final salimos más tranquilos porque parece que estás solo”, analiza Quintero. Hoy les espera una buena siesta para recuperar las horas de siesta y mañana el último entrenamiento previo a la final.

Durante la presentación de los grupos, por la mañana, los karatecas han lucido un cinturón con los colores de los aros olímpicos. “Es nuestra reivindicación para que el kárate sea olímpico en París 2024”, explican Sandra y Damián. Su deporte se estrenará en los Juegos de Tokio, pero el comité organizador de París lo ha dejado fuera de la lista de invitados para 2024. En la ceremonia de inauguración de este viernes, los deportistas seguirán con su reivindicación y lucirán unas camisetas que les ha entregado la organización del Europeo. En ellas pone: “Karate Olympic Sport. #Paris2024”.

