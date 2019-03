LeBron James se despide de los ‘playoffs’ y de su racha de ocho finales seguidas

La derrota de Los Lakers ante Brooklyn (106-111) certificó la ausencia del equipo de Los Ángeles en los ‘playoffs’ por sexto año consecutivo e interrumpió el excepcional ciclo de LeBron James, siempre presente en las finales de la NBA desde 2011. El 26 de mayo de aquel año, el controvertido trío estelar que formó Miami Heat al juntar aquella temporada a LeBron James, Chris Bosh y Dwyane Wade consumó el pase a la final. Superó a Chicago Bulls, liderados por Derrick Rose, en el quinto partido y cerró con un elocuente 4-1 la final del Este. Luego, en la final, frente a un Dirk Nowitzki en su plenitud, Miami perdió por 4-2.

Pese a la derrota, aquel fue el inicio de un ciclo asombroso, marcado por la omnipresencia de LeBron James en todas las finales disputadas desde entonces, entre ellas las que le dieron los tres anillos con los que cuenta (2012, 2013 y 2016). La portentosa racha se acaba de cerrar con la derrota de los Lakers ante Brooklyn. Los 25 puntos, nueve rebotes y 14 asistencias no sirvieron para evitar la derrota que consumaba el fracaso. Es más, su tarjeta de tiro no fue buena, con un 8 de 25 en tiros de campo. Y además, perdió ocho balones, y resbaló cuando conducía el balón que todavía podía dar a los Lakers la prórroga, con 106-109 en el marcador y faltando 22 segundos. McGee, con 33 puntos y 20 rebotes, y Kuzma, con 18 puntos, tampoco pudieron evitar lo peor. Los Nets, con 26 puntos de Harris, y 21 de D’Angelo Russell, precisamente el base al que los Lakers traspasaron en 2017, impusieron su mejor rendimiento colectivo.

A falta de 10 partidos, los Lakers ya no tienen nada que hacer. Se han despedido de su objetivo mínimo que era el de clasificarse para los ‘playoffs’. La NBA se queda sin el protagonista del argumento de sus últimas ocho finales, el gran antagonista de los Golden State Warriors. LeBron, ganara o perdiera, siempre daba juego, en la cancha y en la esfera mediática.

Su decisión de fichar por los Lakers el pasado verano fue muy rentable, sobre todo a nivel de repercusión y posibilidad de mejorar sus contratos publicitarios. Los Ángeles multiplica la repercusión mediática de cualquier gran figura del deporte. Los Lakers le pagarán 153,3 millones de dólares por cuatro temporadas. En cualquier caso, una cantidad inferior a los 207 millones por cinco temporadas que estaba dispuesto a abonarle Cleveland, el único equipo que podía ofrecerle ese contrato, según las minuciosas reglas que rigen de la NBA.

Los 13 ‘playoffs’ y las ocho finales seguidas de LeBron 2019 Lakers. No se clasifica para los ‘playoffs’ 2018 Cleveland. Pierde la final contra Golden State (4-0) 2017 Cleveland. Pierde la final contra Golden State (4-1) 2016 Cleveland. Gana la final contra Golden State (4-3) 2015 Cleveland. Pierde la final contra Golden State (4-2) 2014 Miami. Pierde la final contra San Antonio (4-1) 2013 Miami. Gana la final contra San Antonio (4-3) 2012 Miami. Gana la final contra Oklahoma City (4-1) 2011 Miami. Pierde la final contra Dallas. 2010 Cleveland. Pierde la semifinal del Este contra los Celtics (4-2) 2009 Cleveland. Pierde la final del Este contra Orlando (4-2) 2008 Cleveland. Pierde la semifinal del Este contra los Celtics (4-3) 2007 Cleveland. Pierde la final contra San Antonio (4-0) 2006 Cleveland. Pierde la semifinal del Este contra Detroit (4-3) 2005 Cleveland. No se clasifica para los ‘playoffs’ 2004 Cleveland. No se clasifica para los ‘playoffs’

LeBron, a sus 34 años, eligió el glamur de Los Ángeles y los Lakers, confiado también en que el presidente de operaciones del equipo, el legendario Magic Johnson, conseguiría rodearle de los jugadores necesarios para dar el salto que se precisaba. Los Lakers eran el peor equipo de la NBA en el cómputo global de las cinco últimas temporadas, aunque en la 2017-2018, con 35 victorias, 11 más en la anterior, habían subido ligeramente el listón, con el 21º mejor balance de los 30 equipos. Pero esta temporada se esperaba más del equipo y está por ver siquiera si será capaz de superar ese registro de 35 triunfos. Su balance ahora es de 31 victorias y 41 derrotas.

Varios de sus jugadores no han rendido como se esperaba y trascendió una discusión en el seno de la plantilla, entre el entrenador Luke Walton y dos jugadores, Beasley y McGee, que puso en evidencia que el ambiente no era el ideal. Magic firmó en noviembre a Tyson Chandler, pero no consiguió reforzar al equipo en el mercado invernal, a pesar de sus esfuerzos por reclutar a una gran figura como es el pívot de los Pelicans, Anthony Davis, y de que fue sancionado por hablar sobre el base de los Sixers. Ben Simmons.

Varios jugadores de los Lakers expresaron su malestar por verse involucrados en los rumores de traspaso. Finalmente, Beasley y Zubac fueron traspasados a los Clippers, y en febrero se incorporaron Mike Muscala y Reggie Bullock. El equipo no mejoró. La lesión de LeBron James en diciembre le dejó 17 partidos sin poder jugar. El varapalo se dejó notar. A su lesión hubo que añadir la de Lonzo Ball, Brandon Ingram, y también otras de no tanta importancia, pero destacables como las de Chandler, Hart y Stephenson.

LeBron, a sus 34 años, no podrá jugar los ‘playoffs’ por primera vez desde la temporada 2005-2006, a pesar de que ni siquiera esta temporada ha bajado el listón de sus espectaculares promedios en la fase regular: 27,5 puntos, 8,5 rebotes y 8 asistencias. Pese al fiasco, LeBron ha seguido derribando plusmarcas. El 9 de marzo superó la marca de Michael Jordan y se situó como el cuarto máximo anotador en la historia de la NBA, solo superado por Kareem Abdul-Jabbar (38.387 puntos), Karl Malone (36.928) y Kobe Bryant (33.643). Pero también tuvo que apechugar con la peor derrota de su carrera, por 42 puntos, ante Indiana (136-94) en febrero y el 18 de marzo, en el Madison Square Garden, ante los Knicks, vio cómo Mario Hezonja le ponía un tapón que privó a los Lakers del triunfo (124-123) frente al peor equipo de la Liga.

James Harden anotó 61 puntos ante San Antonio y dio el triunfo a Houston (111-105). La estrella de los Rockets igualó el mejor registro anotador esta temporada, el que él mismo obtuvo el 23 de enero en un partido contra los Knicks en el Madison Square Garden. Harden suma seis de las siete mejores marcas anotadoras de esta campaña; la otra, la tercera mejor, la obtuvo Kemba Walker, con 60 puntos en un partido entre Charlotte y los Sixers.

Harden promedia 36,1 puntos y es el máximo anotador de la temporada por delante de Paul George, con 28,2 y de Stephen Curry, con 27,8. Frente a los Spurs su actuación fue espléndida con 9 de 13 en triples, 19 de 34 en tiros de campo y 14 de 17 en tiros libres. Sumó 27 puntos en el primer cuarto y también todos los de su equipo cuando consiguió un parcial de 13-2 decisivo en el último cuarto. Además, aportó siete rebotes, una asistencia y tres robos de balón. Junto a él destacaron Chris Paul, con 18 puntos y cinco asistencias, y Clint Capela, con siete puntos y 16 rebotes.

Los Spurs presentaron batalla con 20 puntos de Forbes, 18 de White y 16 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias de DeRozan. Aldridge se quedó en 10 puntos aunque puso cinco tapones.

Oklahoma City ganó en Toronto (109-116) y de esta manera se acerca a la cuarta plaza del Oeste que da ventaja de campo en la primera ronda del ‘playoff’ y que ahora ocupa Portland, con una victoria más que los Thunder. El 28º triple doble esta temporada de Russell Westbrook, con 18 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias, además de cuatro robos de balón, junto a los 28 puntos, seis rebotes y cinco asistencias de Paul George y los 26 puntos, cinco seis rebotes y siete asistencias de Schröder fueron determinantes.

Los Raptors notaron la ausencia de Kyle Lowry, lesionado, y la escasa participación de sus pívots en ataque. Marc Gasol, titular, jugó 28 minutos pero solo tiró una vez a canasta y anotó dos puntos, además de sumar cinco rebotes, seis asistencias y dos robos. Su relevo, Serge Ibaka, falló los tres tiros que lanzó y se quedó a cero, aunque capturó 11 rebotes. Leonard, con 37 puntos, Siakam, con 25, y Danny Green, con 19, se quedaron demasiado solos en la anotación del equipo canadiense, que se mantiene en la segunda plaza del Este. En primer lugar, continúa Milwaukee Bucks, que ganó a Miami (116-87) a pesar de las bajas de Brogdon, Mirotic y Pau Gasol, lesionados. Giannis Antetotokounmpo destacó con 27 puntos, ocho rebotes y siete asistencias, y junto a él, también Khris Middleton, con 18 puntos, ocho rebotes y 10 asistencias..

Denver no pasó mayores apuros para vencer al peor equipo de la NBA esta temporada, los Knicks (93-111). Nikola Jokic fue el mejor del encuentro con 21 puntos, 17 rebotes y cinco asistencias. Los Nuggets contaron también con 18 puntos de Murray y 14 de Harris. Juancho Hernangómez jugó solo siete minutos, con todas sus estadísticas a cero.

