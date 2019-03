La UEFA abre una investigación a Cristiano por su gesto ante el Atlético

La UEFA ha anunciado este lunes que ha abierto una investigación al delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo, "por conducta impropia" tras su gesto al final del partido en el que los turineses eliminaron al Atlético de Madrid de la Champions League. El máximo organismo europeo ha comunicado también en su página web que la decisión sobre una posible sanción se comunicará el 21 de marzo, jueves.

El '7' de la 'Vecchia Signora' fue el gran protagonista en la noche del pasado martes gracias al hat-trick que anotó y que supuso la victoria por 3-0 y el pase de los de Massimiliano Allegri a los cuartos de final del torneo. Sin embargo, tras el pitido final, el de Madeira se dirigió eufórico hacia una de las gradas del estadio juventino y realizó repetidas veces un gesto que parecía imitar el de Diego Pablo Simeone en el partido de ida tras el 1-0 de José María Giménez y por el que el organismo continental simplemente multó al técnico argentino con 20.000 euros.

"A raíz de la investigación disciplinaria dirigida por el Inspector de Ética y Disciplina, y en concordancia con el artículo 55 del Reglamento Disciplinario, se han abierto procedimiento disciplinario por conducta impropia del jugador Cristiano Ronaldo", señaló la UEFA. El organismo señaló que el portugués podría haber infringido los artículos 11 (2) (b) y (2) (d) de su normativa y que su Comisión de Control, Ética y Disciplina "tratará este caso en su próxima reunión del 21 de marzo".

El sábado, el entrenador de la Juve, Massimiliano Allegri, aseguró que no temía una posible sanción al portugués. "Creo que el martes cada uno ha celebrado de manera distinta. En el estadio había 42.000 aficionados, deberían sancionar a todos. No me parece algo particular (la celebración de Cristiano). No tenemos miedo de una sanción, y no la habrá", afirmó Allegri en la rueda de prensa previa al cruce liguero de este domingo contra el Génova, en el que no jugó Cristiano y que acabó convirtiéndose en la primera derrota de la temporada de la Juve en Serie A.

