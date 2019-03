“No pudimos ni dar patadas”

Cristiano Ronaldo saltó al calentamiento y se aisló del resto de sus compañeros. Mientras el resto de los titulares de la Juventus trataban de combinar con toquecitos en pareja, él cogió un balón y comenzó a hacer conducciones y bicicletas en solitario. El gesto ya hacía presagiar que el partido debía ser suyo. En el otro lado del campo, mientras los jugadores del Atlético seguían con el calentamiento tradicional. Los de la Juventus seguían ejecutando en fila ordenada una rueda de disparos a puerta similares a las del baloncesto. Cristiano encaraba cada golpeo como si estuviera ya en el partido dispuesto a arruinar el plan del Atlético. “Teníamos uno, pero no nos ha funcionado”, decía un Juanfran alicaído, con los ojos cristalinos y tono de hundido. El mismo que denotó la voz de Griezmann ante las cámaras de Movistar tras el encuentro. “Hemos elegido un mal día para cagarla. Perdón por la expresión. Todo el mundo está afectado, yo el primero. Me siento culpable porque no he entrado en juego. En la ida yo ponía el ritmo de juego y hoy no he entrado”, admitió la estrella rojiblanca, desolado por el batacazo. “A todos los niveles han sido superiores ellos. Un 3-0 no nos pueden hacer sobre todo a nosotros. Estamos jodidos. No ha sido nuestro ida. Me recuerda nuestro partido con Múnich ante el Bayern [en las semifinales de 2016] pero allí al descanso mejoramos y hoy no. Han sido superiores”, zanjó el francés.

“Parece simple cuando se enfrentan dos equipos fuertes en casa. Allí nos llevamos el partido, hicimos cosas similares a las que ellos hicieron en Madrid y acá no pudimos responder al partido de nuestro rival. Ellos fueron contundentes en las situaciones que les dieron justamente en la eliminatoria”, relató Simeone en su primera reflexión tras la eliminación europea, la primera que sufre el argentino en octavos. La evidencia de la superioridad de la Juventus en todas las facetas la admitió el técnico del Atlético sin ambages. “Tácticamente estuvieron mejor que nosotros, también desde la agresividad para ganar el partido. No encontramos pasajes para salir del agobio al que nos sometieron”.

Preguntado por la insistencia en jugar en balones largos de Oblak a Álvaro Morata, pese a que este no los ganaba casi nunca, El Cholo razonó por qué no varió el planteamiento durante todo el partido: “La Juventus tiene una virtud y es la presión en campo tuyo y nos la saltamos de esa manera, pero no pudimos recuperar la segunda pelota como en Madrid, cuando tuvimos a Diego Costa y también con Griezmann. Teníamos tres medios más Lemar. Ni por compromiso, ni por esfuerzo ni por trabajo. Nos ganaron porque fueron mejores en todo. Hay que agachar la cabeza y sacar conclusiones para lo que va a venir”. Esa última de expresión en boca Simeone pareció a responder a la planificación futura.

El discurso de Saúl era una intuición de las duras críticas que aguardan al equipo y al entrenador a su regreso a Madrid. “Hay que afrontar todo lo que venga porque es lo que nos merecemos. Habrá que aguantar todo lo que venga, que vendrá de todas partes”, decía el volante. “No creo que haya sido la intensidad, han sido superiores en caso todas las facetas, estaban bien posicionados en el campo, no hemos podido ni llegar a poder pegar patadas, ni a hacer faltas, ni a demostrar nuestro carácter. Vas con un resultado a favor y juegas con ello. Saúl también habló de inteligencia durante el partido: “Nos han faltado muchas cosas, cuando pasábamos el centro del campo había espacios, pero no hemos sido capaces de crear peligro a su portero. Nos ha faltado inteligencia”.

