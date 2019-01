Jorge Molina da un gol de oro al Getafe

No fue titular, Bordalás le dio descanso tras su exhibición ante el Alavés, pero a Jorge Molina le bastaron poco más de 20 minutos para dejar su firma en el partido. Un golazo del delantero del Getafe sirvió para tumbar a un Valencia que enseñó muy poco en el Alfonso Pérez y que se lleva un peligroso 1-0 para remontar la semana que viene en Mestalla. Peligroso porque no es fácil hacer goles a este Getafe rocoso y efectivo que tiene las semifinales de Copa entre los ojos.

Getafe, 1 - Valencia, 0 Getafafe: Chichizola; D. Suárez, Djené, Bruno, Cabrera; Portillo (Cristóforo, M. 83), Arambarri, Maksimovic, Antunes (Foulquier, m. 58); Mata y Ángel (Molina, m. 68). No utilizados: Soria, R. Ibáñez, S. Sáiz. Valencia: Jaume; Vezo (Piccini, m. 64), Gabriel, Diakhaby, Lato; F. Torres, Wass, Parejo, Kang in Lee; Gameiro (Cheryshev, m. 67), Mina (Rodrigo, m. 46). No utilizados: Neto, Garay, Gayà, Soler. Gol: 1-0. M. 77. Jorge Molina Árbitro: Gil Manzano. Amonestó a Vezo, Bruno, Arambarri, Wass, Jaume, Mata, Cheryshev y Lato. VAR. Hernández Hernández. Alfonso Pérez, 7.021 espectadores.

Más allá del portero, Bordalás prefirió no tocar mucho sus once de la Liga. Más cambios hizo Marcelino, que también dejó en el banco a su delantero más habitual, Rodrigo. El que no suele descansar es Dani Parejo, insustituible para el técnico asturiano. Al son del mediocentro se movía el Valencia, que aglutinaba todo el balón aunque con poco peligro. Un disparo alto de Kang in Lee, que enseñó habilidad por la izquierda fue lo más peligroso del cuadro che en la primera parte.

El Getafe se veía dominado, cosa por la que no entra en pánico Bordalás. Fiel a su estilo, el equipo madrileño intentaba buscar a sus puntas en cuanto robaba el balón, pero el Valencia tenía controlada la situación. Hasta que una combinación entre los puntas azulones exigió una buena parada de Jaume. Centro de Mata desde la derecha y cabezazo malintencionado de Ángel que casi abre el marcador. Ese fue el primer duelo entre el atacante y el portero. Hubo dos más en la primera mitad, siempre ganados por el meta valencianista. El partido se había dado la vuelta como una tortilla y sin saber cómo el Valencia se veía asediado. El pitido del descanso sonó melodioso en los oídos de los chicos de Marcelino.

Todo el gas del partido se gastó en los primeros 45 minutos porque en la segunda parte se paró todo. Todo menos las patadas. Apenas se jugó a nada y llovieron las tarjetas, hasta siete en la segunda parte. Ambos conjuntos parecían decididos a mantener el cero en contra y jugárselo todo en Mestalla, pero faltaba la oportuna aparición de Jorge Molina. Pocos balones tocó el delantero del Getafe en el tiempo que estuvo, y ni falta que le hizo. En el minuto 77 controló un centro lateral dentro del área y el tiempo se detuvo. Cuando Lato fue a meter el pie para arrebatarle el balón, Molina quebró con la derecha, lleno de clase y sangre fría, y con la izquierda fusiló a Jaume. Un golazo que vale mucho más que el simple 1-0.