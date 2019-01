Solari: “Tenemos que prestar atención a los primeros minutos y ser más resolutivos arriba”

El varapalo ante la Real Sociedad provocó un hecho insólito en Santiago Solari. Desde su llegada, el argentino acostumbró a enseñar el mismo semblante relajado y sonriente en cada aparición pública. El domingo, tras quedarse a diez puntos del liderato de LaLiga, la seriedad se apoderó de su rostro y su tono de voz sonó más serio y firme que nunca. Este martes, a poco más de 24 horas de que el Leganés y la Copa amenacen con hurgar todavía más en la herida del Madrid, el entrenador recuperó su normalidad. Sacó la sonrisa, fue comedido en la autocrítica y esquivó hablar de la espantada de Gareth Bale del Bernabéu cuando restaban prácticamente 15 minutos de partido ante los donostiarras. "Esas cosas las solucionamos en la intimidad", dijo sobre el suceso.

Solo se mostró relativamente contundente cuando le cuestionaron por el VAR, que se estrena en la competición copera en medio de la polémica. Solari dice que la aplicación de la tecnología le confunde y argumenta que las quejas que vertió el Madrid tras el partido ante la Real Sociedad son, simplemente, una defensa. "Las reglas deben ser claras, saber para qué se aplican. Hay que facilitar su entendimiento. Me pasa como espectador, que hay cosas que no entiendo. Es algo nuevo y habrá tiempo para que se perfeccione. No son quejas, es defenderse. Y eso es un derecho legítimo", explicó

VAR aparte, la Copa se presenta como una trampa peligrosa para el Madrid. Históricamente una competición a la que no se le tiene mucho apego en Chamartín, ha sido más una fuente de quebraderos de cabeza que de alegrías para el Real. Lo comprobó Zinedine Zidane y lo sospecha Solari, repleto de bajas, la última la de Toni Kroos, y preocupado por la falta de contundencia en el ataque y la escasa concentración de los suyos en los primeros minutos, algo que ya denunció Luka Modric.

"Tenemos que prestar atención a los primeros minutos de los partidos, es una autocrítica que hacemos hacia dentro. Y ser más resolutivos arriba", apuntó Solari. "Aquí se arregla todos juntos. Es cierto lo que dijo sobre que tenemos ser más certeros y estar más concentrados al inicio de los partidos", insistió cuando le recordaron la crítica que realizó el volante croata.

Los registros refrendan su proclama. De las 18 jornadas ligueras disputadas hasta la fecha, los blancos empezaron perdiendo en nueve de ellas y solo en una ocasión consiguieron los tres puntos. Al margen del juego, la escasez de pegada les privó de lograrlo. Desde la temporada 1990-91 no se veía en LaLiga a un Madrid menos eficaz en ataque y, salvo en la temporada 1999-2000, no registraba una diferencia de goles (26-23) tan pobre en los últimos 71 años.

"Los números son los que son. El gol es lo más difícil y trabajamos para mejorar en esa faceta", se limitó a decir Solari, que esquivó hablar de posibles fichajes. El pasado domingo, ante las lesiones de los atacantes Mariano, Bale y Asensio, el argentino optó por no incluir a ningún delantero reserva. No recurrió a Cristo, punta del filial que debutó con gol en Melilla y que apunta a entrar en la lista ante el Leganés. La gran incógnita es si en ella estará Brahim Díaz, la última incorporación del Madrid. "Que pueda estar dependerá del papeleo" dijo Solari, al que tras la decepción de LaLiga le amenaza ahora una Copa trampa.