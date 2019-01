Brahim: “Cuando decidí salir del City solo había tres opciones: Madrid, Madrid y Madrid”

La tormenta que arrecia al Real Madrid le sorprendió a Brahim Díaz (Málaga, 19 años) en el centro de la escena. Recién aterrizado en la capital de España para alistarse al equipo blanco procedente del Manchester City, su nombre pobló los canales oficiales minutos después del enésimo descalabro de la temporada y al mismo tiempo que Luka Modric se disponía a emitir el discurso más autocrítico que se ha escuchado en Chamartín en todo el curso. Horas después, en la mañana del lunes, el joven volante se presentó en medio de la crisis deportiva del club proclamando un mensaje de madridismo y voluntad.

"Cuando tomé la decisión de dejar el City, solo contemplaba tres opciones: la primera, jugar en el Madrid; la segunda, jugar en el Madrid y la tercera, jugar en el Madrid. No quería ir a ningún otro sitio. Imposible ir a otro club. Llego al club donde soñé y no he podido tener mejor regalo de Reyes que vestir esta camiseta", leyó Brahim en el palco del Santiago Bernabéu ante la presencia de más de una treintena de familiares y de sus grandes valedores en el club madridista, el director general, José Ángel Sánchez, y el jefe de fútbol internacional, Juni Calafat. "Jugar en el Madrid es enfundarse la camiseta de ganar siempre y dejarte el alma por el mejor club del mundo. Prometo dar el cien por cien desde el primer día", prosiguió.

Las negociaciones para cerrar su fichaje comenzaron meses atrás. Brahim, con contrato hasta junio de este año y disgustado con las pocas oportunidades que le brindaba Guardiola, empezó a barajar la opción de abandonar Manchester el pasado verano. Rechazó todas las ofertas de renovación del equipo inglés y descartó una cesión a otro club europeo. El Madrid, pendiente de su situación, contactó con su entorno y desde el primer momento el chico trasladó su voluntad de jugar únicamente en el Madrid. No barajaba otra opción y le solicitó a su padre y a su representante, Pere Guardiola, que no escucharan otras ofertas. El Barcelona, entre otros, trató de contactar sin éxito con su entorno para valorar su incorporación de cara a la próxima temporada.

Reclutarle en junio era también el escenario que planeaban en el Madrid, pero la voluntad de Brahim de abandonar Manchester cuanto antes aceleró su llegada. Prácticamente invisible para Guardiola, quien solo le dio minutos en la Community Shield, disputada en agosto, y en tres encuentros de la EFL Cup, el internacional sub-19 trasladó su intención de recalar en el Santiago Bernabéu en el mercado invernal con la condición de mantenerse en la primera plantilla. Los dirigentes blancos le aseguraron un sitio en el plantel de Santiago Solari y le prometieron, al menos hasta junio, el dorsal 21, el número de su excompañero y referente David Silva.

La operación se cerró la pasada semana por una cifra en torno a los 20 millones de euros entre cantidades fijas y variables y el joven español se comprometió con el Madrid por seis años y medio, hasta 2025. Su decisión, sospechada por el City y su cuerpo técnico desde hace meses, fue recibida con desánimo por Guardiola, según aseguran fuentes cercanas al entrenador catalán.

Brahim junto a Florentino. Denis Doyle Getty Images

Con el mencionado 21 a la espalda pisó Brahim por primera vez el césped del Bernabéu, escenario para el que se ha ofrecido a debutar este mismo miércoles en el duelo de Copa ante el Leganés. "Estoy a disposición del entrenador y con mucha hambre de empezar. Me siento preparado, pero al final el técnico decide", aseguró Brahim, que se suma a la interminable lista de volantes y extremos que figuran en el Madrid. El malagueño competirá por un puesto con Modric, Kroos, Ceballos, Isco, Asensio, Lucas, Bale y Vinicius.

El reto no le intimida. "Estoy preparado, para eso he venido", espetó cuando le cuestionaron si se veía como titular en este Madrid. "Vengo con la intención de estar a disposición del entrenador, estar listo, trabajar duro y siempre con humildad; lo otro vendrá solo", dijo Brahim, que se ofreció para ocupar cualquier posición en la que le requiera Solari.

A falta de delanteros y de hombres con el olfato de gol que reclamaron tras el varapalo ante la Real dos hombres fuertes del vestuario como Modric y Ramos, el Madrid alista a su plantel a otro volante prometedor, la figura que más abunda en Chamartín.