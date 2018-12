Damian Lillard y Bogdan Bogdanovic fulminan a los Warriors y a los Lakers

Un triple de Damian Lillard en la prórroga dio la victoria a Portland en su duelo en la cancha de Golden State (109-110) y un triple de Bogdan Bogdanovic sentenció el encuentro que ganó Sacramento ante los Lakers (117-116).

Los Warriors no acaban de dar la medida de lo que se espera de ellos. “Las lesiones, los diferentes quintetos, a veces la defensa, a veces el ataque… si no es una cosa es otra”, explica Stephen Curry ante las derrotas que deslucen el trayecto de los Warriors. Tuvieron un tiro para ganar a los Blazers, pero Kevin Durant, sobre la bocina, lo falló. KD se culpó por no haber anotado aunque sumó su segundo triple doble esta temporada con 26 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes. Curry sumó 29 puntos y siete asistencias. Pero no fue suficiente.

Los Warriors acusan las bajas prestaciones de Klay Thompson durante los últimos partidos. El porcentaje de acierto del alero de Los Ángeles ha descendido notablemente respecto a lo habitual. Ante los Blazers anotó 15 puntos pero con un 6 de 19 en tiros de campo.

Draymond Green aportó 15 puntos, 11 rebotes y siete asistencias, pero el resto del equipo apenas sumó. Entre todos los jugadores que salieron desde el banquillo solo anotaron 16 puntos.

Portland rentabilizó los 27 puntos y 12 rebotes de Nurkic, los 24 puntos de McCollum y los 21 de Lillard, a pesar de que no estuvo muy acertado, con un 7 de 20 en tiros de campo. Las aportaciones de Seth Curry y Harkless, con 11 puntos cada uno, también fue importante.

Los Lakers jugaron su primer partido esta temporada sin LeBron James, ausente tras la lesión en la cadera que sufrió en el anterior ante los Warriors. Cayeron en Sacramento y echaron en falta a su estrella, especialmente en los últimos instantes, a los que se llegó con un marcador muy igualado. El serbio Bogdan Bogdanovic anotó el triple que permitió a los Kings remontar la desventaja de 15 puntos que llegaron a arrastrar en el último cuarto. “Es la primera vez que jugamos sin LeBron, con él tal vez el final hubiera sido un poco diferente. Cuando tienes al jugador que mejor define en tu equipo, todo cambia. Pero aun así, tuvimos suficientes jugadas para ganar”,dijo el entrenador de los Lakers Luke Walton. LeBron había disputado 156 partidos consecutivos y ahora podría perderse más de uno. Así lo explicó Walton. A pesar de que las pruebas médicas determinaron que LeBron solo sufre una contusión, los Lakers prefieren preservar al máximo a su estrella y que no corra ningún tipo de riesgo de recaída.

Kyle Kuzma ejerció de principal puntal ofensivo de los Lakers con 33 puntos y nueve rebotes, acompañado por Brandon Ingram, con 22, y Lonzo Ball, con 20 puntos, 12 asistencias y nueve rebotes.

Los Kings contaron con una aportación ofensiva importante de cinco jugadores: 23 puntos de Bogdanovic, 18 de Shumpert y Bjelica, 19 de Cauley-Stein y 15 puntos y 12 rebotes de De’Aaron Fox.

James Harden, con nueve triples y 45 puntos, fue el gran protagonista de la victoria de Houston ante los Celtics (127-113). Clint Capela le escoltó con 24 puntos y 18 rebotes y Eric Gordon añadió 20 puntos. Los Celtics se quedaron cortos con los 23 puntos y 11 asistencias de Kyrie Irving, los 19 puntos de Marcus Morris y los 18 de Jaylen Brown.

Ben Simmons, con 13 puntos, 14 rebots y 12 asistencias en su quinto triple doble esta temporada, lideró el triunfo de los Sixers ante Utah (97-114). Joel Embiid marcó la línea en la zona con 23 puntos, 15 rebotes, seis asistencias y cinco tapones. Redick acumuló cinco triples y 24 puntos y Butler, 19 puntos. Los Jazz estuvieron muy desacertados en ataque, con 23 puntos de Mitchell, 20 de Exum y 17 puntos y 15 rebotes de Gobert. Ricky Rubio solo anotó uno de los 10 tiros de campo que lanzó y se quedó en cinco puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias.

Giannis Antetokounmpo fue determinante con 31 puntos y 14 rebotes en la victoria de Milwaukee ante Nueve York (112-96). El jugador griego fue castigado con una falta técnica tras un altercado con el turco Ennes Kanter, que fue expulsado.