Los socios del Athletic eligen este jueves a un nuevo presidente

EL PAÍS entrevista a los dos candidatos a la presidente del Athletic. Este jueves 27 de diciembre, los socios del club acuden a las urnas para elegir entre Aitor Elizegi y Alberto Uribe-Echevarria.





Aitor Elizegi: "El Athletic no es la Bolsa"

Aitor Elizegi, candidato a la presidencia del Athletic. FErNANDO DOMINGO-ALDAMA

Aitor Elizegi (Bilbao, 1966) es cocinero, empresario y ya había amagado con presentarse como candidato a la presidencia del Athletic. Ahora lo hace tras una renuncia inicial. Se ha rodeado de un grupo de trabajo que pone el equilibrio necesario a sus sueños.

Pregunta. ¿Por qué espera que los socios le voten?

Respuesta. Lo que necesitamos es un Athletic nuevo, que sea el socio el que decida. El club no será lo que diga yo, Urrutia o Uribe-Echevarria, sino lo que decida Bizkaia, Bilbao, los seguidores del Athletic, los vascos, los españoles o los seguidores de otros países a los que les gusta el Athletic.

P. Durante unos días, en la campaña solo se habló de dinero.

R. No nos gusta porque el dinero no les ha valido para mucho a Josu [Urrutia] o a Alberto Uribe-Echevarria. Todas las desafecciones que han tenido no las pueden comprar con dinero. No es cierto, además, que nosotros no podamos traer cualquier jugador que quiera venir al Athletic.

P. ¿También a Fernando Llorente?

R. A todos los que quieran volver. Ahí estoy de acuerdo con Urrutia. La ecuación es que un jugador quiera estar en casa, que quiera regresar… Lo hicieron Aduriz o Beñat. Es un trayecto más fácil de lo que parece.

P. Volvamos a los 300 millones que Uribe-Echevarria dice que puede gastar y usted no.

R. Están jugando con las cifras, que son patrimonio de 44.000 personas. Ese dinero no es mío ni de Alberto. Hablan de que podría llegar a consumir el patrimonio del club, que nos ha costado a todos cinco o seis jugadores franquicia. Estamos sin Kepa, sin Laporte, sin Javi Martínez, sin Herrera. Ese era el patrimonio. No han creado ni un ingreso extraordinario en ocho años. ¿De qué patrimonio nos está hablando?

P. ¿Usted de qué habla?

R. Esto no es la Bolsa, es el Athletic. Solo tiene dos parámetros: su capacidad deportiva y la felicidad de sus seguidores. Nadie se hace socio del Athletic por su patrimonio neto, sino para ser felices, para tener recuerdos, para tener amigos. Nadie pide reparto de beneficios a final de año, sino reparto de felicidad al acabar la temporada. No sé quién le ha explicado a este hombre lo que es el Athletic.

P. Su rival viene de las finanzas.

R. Llevamos años contando números en lugar de contar felicidad, pasión, ilusión, animación, justicia, mujer… A mí me gusta más ese Athletic en el que nadie se queda en el camino, más que el Athletic millonario. Me parece más el discurso de un presidente del PSG.

P. ¿Qué proyecto tiene Elizegi sobre la grada de animación?

R. Eso no tiene precio. Sería el corazón del Athletic durante los próximos 50 años.

P. ¿Quiere usted una grada de animación artificial, animar por animar?

R. Me convence Anfield, Dortmund, la grada del Rayo y la de Osasuna. Son gradas donde se encuentran los que tienen ganas de divertirse en el fútbol. Ahora hay dos gradas separadas y parece muy difícil cambiar.

P. Ha hablado usted del anillo VIP, con ideas diferentes a las de Urrutia, pero es una fuente de ingresos importantes.

R. Bueno, los que le faltan a la Fundación. Habrá que ver las cuentas de explotación del anillo VIP.

Alberto Uribe-Echevarria: "La filosofía del club no se toca"

Alberto Uribe-Echevarria, candidato a la presidente del Athletic. FErNANDO DOMINGO-ALDAMA

Alberto Uribe-Echevarria (Bilbao, 1959) ha sido contador en la junta directiva de Josu Urrutia y ahora es el candidato oficial en las elecciones del Athletic. No olvida sus siete años y medio junto al aún presidente, pero dice que él tiene otra forma de ser.

Pregunta. Deme argumentos para que le voten los socios.

Respuesta. Es un club dentro de una industria del fútbol cada vez más globalizada, con unos retos impresionantes y requiere un equipo con experiencia, ilusión, y una combinación perfecta de veteranía y juventud.

P. ¿Tuvo dudas?

R. No. Teníamos claro que no íbamos a dejar tirado al Athletic. Estamos hablando de una institución de 120 millones de presupuesto. Yo llevo 35 años liderando una organización de 500 profesionales de élite y ya acumulo siete años y medio en el club, creo que es una buena combinación.

P. Usted llegó al Athletic sin experiencia en un club, ¿qué ha aprendido en este tiempo?

R. Que es muy complicado. Las decisiones nunca son sencillas. Es diferente a una empresa.

P. Dice que quiere mucho a Josu Urrutia, pero que no es él. ¿Cambiará la forma de trabajar?

R. Cuando digo que no soy Urrutia no lo hago por desmarcarme de él, pero yo tengo mi propia personalidad y estilo. Ni mejor ni peor, diferente.

P. Al final, todo depende de 11 jugadores.

R. El liderazgo de un club no depende solo de los resultados deportivos, aunque no nos vamos a engañar, cuando la pelota entra todo es más fácil, pero no damos el paso por el corto plazo. Cuando lo dimos, el equipo estaba en posiciones de descenso.

P. La candidatura de Elizegi habla mucho de la grada de animación. ¿Qué han pensado ustedes?

R. Es complicado. La grada de animación es importante, pero a mí lo que me preocupa es la animación en San Mamés.

P. Él también cuestiona los palcos VIP.

R. Sus ingresos suponen una de las fuentes principales. Son cinco millones y medio. Pero, además, cuantos más ingresos tienes del estadio, más ingresos hay de televisión. Lo que no te entra a ti, va a tus rivales porque la tarta es la misma. Esas propuestas forman parte de la inexperiencia.

P. ¿La filosofía se toca?

R. No.

P. ¿Así de taxativo?

R. Nosotros no vamos a promover un cambio.

P. ¿Cómo van a desarrollar el equipo femenino?

R. Creo que ningún otro club ha hecho tanto por el fútbol femenino como el Athletic. Todas las jugadoras tienen contratos profesionales a tiempo completo. Somos pioneros. Tener cinco mujeres en la candidatura también es un gesto para transmitir que el fútbol femenino y la igualdad nos importan.

P. ¿Gaizka Garitano será su entrenador?

R. Garitano es nuestro entrenador. Tiene experiencia en Primera. Y, por cierto, el hecho de que él estuviera ahí algo tiene que ver sobre la capacidad de planificación de la anterior junta directiva.

P. Fernando Llorente se ha dejado querer. ¿Usted lo ficharía?

R. Para él y para cualquiera, tienen que darse varias condiciones: que el cuerpo técnico y la dirección deportiva lo pidan, y que el jugador quiera. Probablemente estamos en época de invertir. Y no hay que crucificar a nadie por irse.